Bảo vệ dân phố tra tấn 2 thiếu niên ở TP.HCM không ý thức rõ chức năng của mình

Liên quan đến việc 2 thiếu niên bị bảo vệ tổ khu phố 12, phường 14, quận 10, TP.HCM liên tục đấm, đá, tát vào mặt tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố, luật sư Trần Minh Cường, Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, hành vi trên rất dã man, tàn ác.

Có thể khởi tố hình sự

Theo luật sư Cường, trong trường hợp này, người có hành vi dùng vũ lực mang tính chất tàn bạo (đấm, đá, tát vào mặt và một số vùng trọng yếu trên cơ thể) có thể bị xem xét khởi tố hình sự về tội hành hạ người khác, cố ý gây thương tích, kể cả trong trường hợp giám định thương tích dưới 11%.

Bên cạnh đó, sự việc này xảy ra ở khuôn viên Trường THCS Nguyễn Văn Tố và có sự chứng kiến của nhiều người nhưng hoàn toàn không có sự can ngăn nào, trách nhiệm lãnh đạo trường là phải xem xét đến.

Nhóm người trên không có chức năng tạm giữ người hay điều tra xét hỏi người vi phạm, nếu phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật thì phải báo cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Nhưng nhóm bảo vệ dân phố trên tự ý tạm giữ người, điều tra xét hỏi và đánh đập trẻ em. Đó là dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

“Nếu như hai thiếu niên có hành vi trộm cắp tài sản thì cũng phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật chứ không thể đánh đập các em một cách độc ác đến như vậy”, luật sư Trần Minh Cường nói.

Bảo vệ không rõ chức năng của mình

Luật sư Cường cho rằng, hành vi của bảo vệ dân phố trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội là lạm quyền và không ý thức rõ được chức năng của mình.

Theo Nghị định 38/2006, bảo vệ dân phố có trách nhiệm làm nòng cốt trong việc thực hiện phong trào quần chúng, bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện một số biện pháp, công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn.

Mọi hoạt động của bảo vệ dân phố được thực hiện theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa của bảo vệ dân phố để thực hiện hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Theo luật sư Cường, việc tăng cường lực lượng bảo vệ dân phố để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự địa phương là rất quan trọng, tạo ra lực lượng thường trực để sẵn sàng hỗ trợ lực lượng chức năng khi cần thiết.

Cụ thể, bảo vệ dân phố có một số nhiệm vụ như: Nắm tình hình an ninh, trật tự, phát hiện các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, các vụ vi phạm hành chính, vi phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường; phản ánh cho cơ quan công an và UBND phường có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn; tham gia hoà giải, giải quyết kịp thời không để những hậu quả xấu xảy ra.

Bên cạnh đó, bảo vệ dân phố có nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; đôn đốc, nhắc nhở nhân dân chấp hành các quy định về đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; sử dụng, quản lý chứng minh nhân dân và giấy tờ tuỳ thân khác…

Luật sư Cường phân tích, lực lượng bảo vệ dân phố không được tự mình đưa ra các quy định có tính chất cưỡng chế hay bắt người khác phải thực hiện, ngoại trừ việc tước vũ khí đối với người phạm tội quả tang, truy nã, mà thực ra người dân bình thường vẫn có quyền này.

Do đó, cơ quan quản lý giáo dục địa phương, hội bảo vệ trẻ em, hội cha mẹ học sinh cần lên tiếng và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm hành vi của bảo vệ dân phố tra tấn 2 em thiếu niên và những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật.