Sức khoẻ 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố tra tấn trong trường giờ ra sao?

Chiều 2/4, ông Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, lúc 21h40 ngày 1/4, Khoa Ngoại tổng hợp tiếp nhận 2 bệnh nhân là thiếu niên bị bảo vệ dân phố tra tấn trong phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10.

Bệnh nhân đầu tiên là Nguyễn Phúc Hoàng TH., SN 2007 tình trạng lúc vào viện tỉnh, glasgow score 15 điểm, than đau đầu vùng thái dương phải, không ói, không co giật, không yếu liệt, môi hồng, chi ấm, mặt rõ, tim đều, phổi không ran, bụng mềm, cổ mềm, đồng tử hai bên đều 3mm, không sưng nề phần mềm da đầu. Chẩn đoán chấn thương đầu do bị hành hung

Bệnh nhân thứ hai là Nguyễn Duy Tuấn A., SN 2007 tình trạng lúc vào viện tỉnh, glasgow score 15 điểm, than chóng mặt đau đầu, đau cổ nơi bị đánh, không ói, không co giật, môi hồng, chi ấm mạch rõ, tim đều, phổi không ran, bụng mềm, cổ mềm, đồng tử hai bên đều 3mm. Sức cơ 2 bên 5/5. Chẩn đoán chấn thương đầu và cổ do bị hành hung.

"Cả hai BN được xử trí giảm đau và đã ổn định, dự kiến xuất viện", ông Hiếu nói.

Như VTC News đưa tin, ngày 1/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo bảo vệ dân phố, hành hung, đánh đập dã man hai thiếu niên, khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Theo nội dung đoạn clip, sau khi xem camera an ninh, người đàn ông hỏi 1 thiếu niên "Có phải mày không, có phải mày không". Lúc đầu cả hai thiếu niên không thừa nhận, sau đó, người đàn ông mặc áo bảo vệ dân phố dùng chân đá liên tiếp vào mặt thiếu niên.

Tiếp đến, người này hỏi "mày vô mày lấy gì, lấy đồ gì, bao nhiêu lần rồi?" và tiếp tục hành hung em này kèm theo những lời chửi bới.

Mặc dù thanh niên này xin lỗi nhưng vẫn bị người đàn ông dùng chân đá vào mặt kèm theo lời đe dọa "đánh chết mày".

Sau đó, người này lao đến hành hung nam thanh niên khác bằng những hành động liên tiếp đấm, đá và cùi chỏ khiến em này bật khóc thì người đàn ông này mới chịu dừng tay.