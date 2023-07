Bão số 2 giật cấp 16, cách Phúc Kiến khoảng 310 km

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 19h ngày 27/7, vị trí tâm bão số 2 (tên quốc tế là bão Doksuri) cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 310 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14 (134 - 166 km/h), giật cấp 16.

Dự báo 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Đường đi của bão số 2.

Đến 7h ngày 29/7, bão số 2 không thay đổi hướng cũng như tốc độ di chuyển, bão suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh dưới cấp 6

Tác động của bão, vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, khu vực Đông Bắc gió mạnh cấp 9-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m.

Trên đất liền nước ta, từ đêm 27/7 đến đêm 28/7, Tây Bắc và Việt Bắc mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 150 mm; Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 100 mm (mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Từ 29/7, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Từ chiều tối 27/7 đến ngày 29/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150 mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, chiều tối và tối 27/7, Nam Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

