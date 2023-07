Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở Trung Bộ kéo dài tới khi nào?

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua (22/7), Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/7 đến 3h ngày 23/7 có nơi trên 20 mm như: Đạ Pal (Lâm Đồng) 22 mm, Ba Tri (Bến Tre) 26,8 mm, Tiểu Cần (Trà Vinh) 24,2 mm.

Từ 23/7 đến đêm 24/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 170 mm (mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài trong 3-4 ngày tới. (Ảnh minh họa: Phan Nga)

Cụ thể, tổng lượng mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ từ 7h ngày 23/7 đến 7h ngày 24/7 dao động 30-50 mm, có nơi trên 90 mm, từ 7h ngày 24/7 đến 7h ngày 25/7 phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 23/7, Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở Trung Bộ khả năng kéo dài trong 3-4 ngày tới.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy tại tỉnh Lào Cai, Lai Châu, cơ quan khí tượng cho biết, trong 6 giờ qua (từ 23h ngày 22/7 đến 5h ngày 23/7), hai tỉnh này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phìn Ngan 120 mm, Nậm Mả 56 mm (Lào Cai), Mường Mô 3 40 mm (Lai Châu)…

Trong 6 giờ tới, Lào Cai, Lai Châu tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 60 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương trên, đặc biệt là các huyện: Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Thắng, Sa Pa (Lào Cai) và Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ (Lai Châu).

"Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội", Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo tác động của lũ quét.

Nguyễn Huệ