Bão số 1 Talim sắp đổ bộ, hàng không lập tức thay đổi kế hoạch bay

Trả lời VTC News sáng 17/7, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, đơn vị này đã nhận được công điện chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam và đang cùng các đơn vị liên quan họp bàn, lên kế hoạch điều chỉnh các chuyến bay để phòng tránh cơn bão số 1.

"Hiện chúng tôi vẫn đang theo dõi và họp bàn với nhau để lên kế hoạch điều chỉnh bay phù hợp", ông Phương thông tin.

Các Cảng hàng không dự kiến trong khu vực ảnh hưởng gần của bão (gió giật, gió mạnh, mưa dông mạnh) gồm: Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng). Các Cảng hàng không có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu bão (mưa lớn, gió mạnh) gồm: Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Hãng hàng không Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Trong khi đó, hãng hàng không Vietnam Airlines vừa phát đi thông báo điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của cơn bão số 1 (Talim).

Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 (tên quốc tế là Talim), Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay trong ngày 17/7.

Cụ thể, các chuyến bay VN592, VN593 giữa Hà Nội và Hồng Kông (Trung Quốc), VN594, VN595 giữa TP.HCM và Hồng Kông ngày 17/7 sẽ lùi giờ khởi hành 7 tiếng. Chuyến bay VN430 từ Đà Nẵng đi sân bay Incheon (Seoul, Hàn Quốc) sẽ hạ cánh tại Incheon muộn 45 phút so với kế hoạch, giờ khởi hành từ Đà Nẵng không đổi. Chuyến bay VN318 từ Đà Nẵng đi sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản) sẽ hạ cánh tại Narita muộn 25 phút so với kế hoạch, giờ khởi hành từ Đà Nẵng không đổi. Một số chuyến bay khác cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi.

"Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Ảnh hưởng của cơn bão số 1 có thể kéo dài, hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1 thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ Vietnam Airlines", đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, vào lúc 4h hôm nay 17/7, tâm bão ở 20 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h; cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới tại phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107,5-115,5 độ Kinh Đông.

Từ chiều và tối 17/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động dữ dội.

Đến gần sáng ngày 18/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ cấp 6-7, giật cấp 9.

Khu vực Bắc Biển Đông có sóng cao 5-7m; Bắc vịnh Bắc Bộ có sóng cao 3-5m; ven biển từ Quảng Ninh - Nam Định có sóng cao 2-4m.

Ven biển từ Quảng Ninh - Thái Bình có nước dâng từ 0,5-0,8m. Dự kiến bão số 1 đổ bộ vào đất liền từ Quảng Ninh - Thái Bình vào chiều tối ngày 18/7.

Từ đêm 17/7 đến ngày 20/7, Bắc Bộ mưa 200-400mm, có nơi trên 500mm; Thanh Hóa và Nghệ An mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm. Mưa ở Bắc Bộ có thể kéo dài.

Thành Lâm