Bão Noru tiếp tục tăng cấp, dự báo đêm mai đổ bộ vào Biển Đông

(VTC News) -

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Noru tiếp tục tăng cấp. Lúc 19h ngày 24/9, vị trí tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 19h ngày 25/9, vị trí tâm bão trên khu vực đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14.

(Ảnh minh hoạ)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào Biển Đông. Đến 19h ngày 26/9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km, có xu hướng mạnh thêm. Đến 19h ngày 27/9, vị trí tâm bão cách Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 25/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 - 6m; biển động rất mạnh.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h, cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối 24/9 đến sáng 25/9, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và đồng bằng Bắc Bộ mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Chiều tối và đêm 24/9, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông cũng như lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Tổng cục Phòng chống thiên tai đã phát đi công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó bão Noru chuẩn bị đi vào Biển Đông.

Công văn nêu rõ, khoảng đêm 25/9 đến sáng 26/9, bão Noru đi vào biển Đông. Đây là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Để chủ động ứng phó với bão, Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển, đê cửa sông; triển khai phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu, gia cố các vị trí đê, kè có nguy cơ mất an toàn trước khi bão đổ bộ.

Các địa phương trên cần kiểm tra, rà soát các công trình đê điều đang thi công dở dang, đặc biệt các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn đê điều.