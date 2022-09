Thừa Thiên - Huế dự trữ lương thực, thực phẩm chủ động ứng phó bão Noru

(VTC News) -

Ngày 24/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) Thừa Thiên - Huế cho biết, hồi 7h ngày 24/9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 128,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 710 km về phía Đông.

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thừa Thiên - Huế, gây ra gió mạnh, sóng lớn kèm nước dâng do bão và mưa lớn, nguy cơ ngập úng vùng thấp trũng, các khu đô thị.

Trước nguy cơ bão Noru ảnh hưởng trực tiếp lên địa bàn, sáng 24/9, UBND Thừa Thiên - Huế phát đi công điện khẩn chỉ đạo các sở, ban ngành khẩn trương, chủ động công tác ứng phó. Trong đó, yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến đường đi của bão, mưa lũ; Cảnh báo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng; Không lơ là, chủ quan, trước mọi tình huống.

Dự báo đường đi của bão Noru có thể ảnh hưởng trực tiếp tại địa bàn Thừa Thiên - Huế.

Tổ chức thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 7h ngày 26/9/2022.

Các cơ quan, địa phương khẩn trương gia cố đảm bảo an toàn nhà ở, cơ sở giáo dục, trường học, y tế, công sở, các khu công nghiệp; đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện…; Có phương án sơ tán dân ở vùng nguy cơ bị lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, các khu vực trọng điểm, ngập úng…

Sở Công Thương Thừa Thiên - Huế và các địa phương tổ chức kiểm tra công tác dự trữ lương thực, thực phẩm, vật tư, thiết bị; Chỉ đạo các nhà máy thủy điện tổ chức vận hành đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du theo quy định; Kiểm tra chỉ đạo nhà máy thủy điện Hương Điền đang thi công xử lý sạt lở vai trái có phương án đảm bảo an toàn, phòng chống nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn đập.

Sở Y tế chỉ đạo các phòng ban chức năng hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức dự trữ đầy đủ thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý môi trường, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cấp cứu. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương gia cố đảm bảo an toàn cơ sở giáo dục, trường học.

Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, vận hành hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến điện dự phòng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giữa các đơn vị trên địa bàn.

Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh theo dõi tình hình diễn biến mưa bão đặc biệt là khu vực Chân Mây - Lăng Cô để thông báo, chỉ đạo các chủ doanh nghiệp kiểm tra chằng chống, bảo vệ tài sản, nhà xưởng phòng tránh lốc, gió mạnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý cảng cá Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý các tàu, thuyền đã vào bờ neo đậu an toàn tại bến, các khu neo đậu tránh trú bão đảm bảo; Gia cố đảm bảo an toàn cho các khu nuôi thủy sản, các lồng, bè trên sông, đầm phá và các ao, hồ nuôi thủy sản cao triều, hạ triều ven biển, ven sông, suối. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi gió mạnh, mưa lũ lớn…

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy…Chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình ven biển, ven sông có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư thi công; rút toàn bộ người, phương tiện ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở đất… Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế tổ chức kiểm tra, gia cố hệ thống điện và có phương án đảm bảo an toàn lưới điện.

Ông Hoàng Hải Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN Thừa Thiên - Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai ngay và hoàn thành các công tác chuẩn bị ứng phó với bão Noru trong ngày 26/9/2022; Tổ chức trực ban nghiêm túc sẵn sàng ứng phó với bão Noru và thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế.