Bao giờ học sinh khối lớp 6 trở xuống ở TP.HCM được trở lại trường?

Tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1), đến nay học sinh khối 7, 8, 9 đã trở lại trường. Thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ 13/12 (thời điểm khối 9 đi học lại) đến nay, trường không có học sinh F0 hay có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh hay bất cứ vấn đề gì về sức khỏe.

“Trường đảm bảo tốt việc phòng dịch nên các con trở lại trường rất an toàn, phụ huynh hãy cứ yên tâm khi cho con đi học lại. Vấn đề an toàn dịch bệnh được chúng tôi thực hiện rất kỹ lưỡng. Thầy cô theo dõi từng buổi học, tiết học, những em có biểu hiện khác lạ trường sẽ mời nhân viên y tế kiểm tra và có hướng xử lý tình huống ngay”, thầy Khoa cho biết.

Thầy Khoa cho hay, tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con trở lại trường khá cao, học sinh khối 7, 8 dao động từ 78 - 82%. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở khối 6 hiện nay còn hơi thấp, khoảng 35 - 37%, phụ huynh còn dè dặt do khối 6 chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.

“Hầu hết phụ huynh quan ngại chưa tiêm vaccine thôi, nhưng tỷ lệ này đã cao hơn so với lúc đầu rồi, phụ huynh rất tin tưởng vào “bình thường mới”, cách phòng, chống dịch của trường và các ban ngành thành phố. Tuy nhiên, họ vẫn mong muốn con được tiêm vaccine trước khi đến trường, khi đó sẽ đảm bảo hơn”, thầy Khoa nói.

Theo thầy Khoa, hiện nay các trường đã đảm bảo khá tốt việc trở lại bình thường mới, các vấn đề về an toàn dịch bệnh cũng khá tốt trong học đường. Tuy nhiên để học sinh khối lớp 6 trở xuống đến trường phụ thuộc rất nhiều vào việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 3 - 11 tuổi.

Theo Sở Y tế TP.HCM, dự kiến trong năm 2022, thành phố sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 3 - 11 tuổi. Do đó theo thầy Khoa, nếu tiến độ tiêm vaccine cho lứa tuổi này được tiến hành sớm thì các em (khối lớp 6 trở xuống) sẽ sớm trở lại trường.

“Nếu trẻ từ 3 - 11 tuổi được tiêm vaccine, thì lượng phụ huynh đồng ý cho các em đi học lại chắc chắn sẽ cao, bởi họ chủ yếu quan ngại về vấn đề này. Khi lứa tuổi này được tiêm vaccine, đó là thời điểm cho các em học sinh lớp 6 và cấp tiểu học trở lại trường”, thầy Khoa nói.

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1) cho biết, trước đó, theo dự kiến của Sở GD&ĐT TP.HCM, sau nghỉ Tết Dương lịch, học sinh tiểu học đi học lại, nhưng do tỷ lệ phụ huynh đồng thuận không cao nên kế hoạch này chưa thực hiện.

"Phụ huynh chưa yên tâm lắm về dịch bệnh và các con chưa được tiêm vaccine. Ngoài ra học sinh tiểu học đi học lại có một buổi, không tổ chức bán trú nên cha mẹ đi làm gặp khó khăn khi đón con cũng là lý do họ chưa đồng ý cho con đi học", cô Hương nói.

Cô Hương cũng cho hay, theo dự kiến của Sở GD&ĐT TP.HCM, qua Tết Nguyên đán sẽ cho học sinh tiểu học đi học lại. Khi có văn bản chính thức, trường sẽ trao đổi, chia sẻ để phụ huynh hiểu và đồng thuận cho con đi học lại. Bởi vì, trường rất kỹ lưỡng trong công tác phòng dịch, kinh nghiệm 2 năm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nên các trường đã biết cách tổ chức môi trường học an toàn, thích ứng linh hoạt.

Cụ thể như, trong lớp học sinh ngồi xen kẽ, các lớp vào học và ra về lệch giờ nhau để tránh tập trung đông cùng một lúc; có phòng cách ly, có đầy đủ trang thiết bị phòng dịch. Do đó, phụ huynh hãy cứ yên tâm.

"Với tinh thần của Sở là qua Tết cổ truyền dự kiến học sinh sẽ đi học, cha mẹ dẫn các con đi chơi hay đi du lịch cũng khá là nhiều thì cũng nên cho con đi học. Thêm vào đó, học sinh cũng cần giao tiếp, được giao tiếp với bạn bè, thầy cô là nhu cầu cần thiết và quan trọng, ở nhà lâu ngày cũng không hay đối với trẻ, cho nên phụ huynh cần cho trẻ đến trường dù có tiêm vaccine hay không", cô Hương nói.

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia Tâm lý, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục, Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), ngoài tiêm vaccine, trường học an toàn là một điều kiện quan trọng để phụ huynh yên tâm cho con đi học lại.

Trường học an toàn được cấu thành từ một số yếu tố. Thứ nhất an toàn về mặt cơ thể và y tế cho học sinh khi quy trình đảm bảo an toàn trong trường học được kích hoạt với đầy đủ các bước theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế, đặc biệt là việc đảm bảo giãn cách và điều này phải được truyền thông đầy đủ đến phụ huynh.

Thứ hai là an toàn về mặt sức khoẻ tinh thần và xã hội. Điều này đòi hỏi hệ thống tư vấn học đường cần được kích hoạt trước khi mở cửa trường để giúp học sinh được giải tỏa băn khoăn, được hỗ trợ tâm lý sau giai đoạn dài ở nhà.

Cùng với đó, nhà trường phải xây dựng được các kịch bản cụ thể, giúp các con ứng xử đúng với các tình huống bất ngờ như xuất hiện F0, F1 trong trường học; lên kế hoạch kết nối cô và trò, tổ chức các buổi sinh hoạt chung để “kích hoạt” lại các kỹ năng tương tác thực sau thời gian dài học trực tuyến.

“Nhà trường phải làm tốt công tác truyền thông, trao đổi về việc phụ huynh được quyền tham gia, có ý kiến hoặc tự quyết xây dựng mạng lưới an toàn, giúp phụ huynh có điều kiện tham gia vào một khâu nào đó để họ có thể yên tâm mà từ đó cho con trở lại trường”, PGS Nam nói.

Theo PGS.TS Thành Nam, nhà trường cần trao đổi, chia sẻ để phụ huynh, học sinh thấy nguy cơ chỗ nào cũng có dù ở nhà hay ở trường. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực hiện theo các nguyên tắc an toàn như khi tham gia giao thông phải tuân thủ đúng các quy định (đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường), trang bị các kĩ năng cần thiết, các quy định buộc phải tuân thủ cho các con khi trở lại trường thì nguy cơ sẽ được giảm thiểu và các khối lớp còn lại hoàn toàn có thể đi học trở lại trong bình thường mới.

“Tôi cho rằng, nếu có sự trao đổi, chia sẻ và chung tay từ phía nhà trường, chính quyền địa phương và phụ huynh một cách thông suốt trên tinh thần trách nhiệm cộng đồng thì chắc chắn phụ huynh sẽ yên tâm cho con nhỏ trở lại trường. Chúng ta cần phải xác định rõ rằng, giáo dục cũng phải mở tương ứng khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Việc này cần phải đi song song và thống nhất với các chính sách khác để có thể vận hành xã hội trong bình thường mới. Do đó sớm cho học sinh các cấp trở lại trường là điều cần tiến hành sớm”, PGS.TS Thành Nam nói.