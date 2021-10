Bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nam 

(VTC News) -

Tính đến sáng 17/10, Hà Nam ghi nhận 721 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế gắn mã. Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn cũng được chú trọng nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Sở Y tế về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam chủ động xây dựng Kế hoạch, phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các đơn vị liên quan phối hợp cùng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 tại gia đình, trong các chợ, siêu thị, các cơ sở chế biến suất ăn phục vụ khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị COVID-19, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể... qua các phương tiện truyền thông như Đài PT-TH tỉnh, Đài Phát thanh các huyện/thị xã/thành phố, loa truyền thanh các xã/phường/thị trấn, tờ rơi, áp phích, sổ tay tuyên truyền; qua hệ thống y tế thôn, tổ, tổ Covid cộng đồng, hoạt động kiểm tra, giám sát.

Nhờ các hoạt động truyền thông đúng đắn, kịp thời, hiệu quả mà mà nhận thức của chủ cơ sở, người chế biến, kinh doanh thực phẩm và nhân dân được cải thiện rõ rệt; thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra và 2 tổ giám sát an toàn thực phẩm, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự và Phòng Y tế huyện/thị xã/thành phố tổ chức kiểm tra tại 26/26 cơ sở chế biến suất ăn phục vụ khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong quá trình kiểm tra, các đoàn test nhanh tại cơ sở 245 mẫu thực phẩm và không phát hiện mẫu vi phạm; cấp sổ kiểm thực 3 bước, sổ lưu mẫu thức ăn, bộ dụng cụ lưu mẫu phục vụ kiểm thực và lưu mẫu thức ăn đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở trên cơ bản đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Tính đến ngày 18/10/2021, các bếp đã phục vụ trên 180.000 suất ăn, chưa ghi nhận sự cố mất an toàn thực phẩm.

Các Tổ giám sát an toàn thực phẩm tiếp tục phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh cho đến khi kết thúc dịch bệnh.

Trước đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam gửi các văn bản hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, các dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể nhằm góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19.