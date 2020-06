Thiếu uý công an ở Bình Dương bị bắt vì nhận hối lộ

(VTC News) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định tạm giữ 23 người về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại quán karaoke Đạt Thành( huyện Lục Ngạn).

(VTC News) - Tối 1/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ nhóm thanh niên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật về tội mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

(VTC News) - Khi thấy công an, 4 thanh niên trong nhóm xô xát chạy lên ô tô cố thủ và có hành vi chống đối buộc lực lượng phải nổ súng để trấn áp.

(VTC News) - Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Nguyễn Văn Long và 3 người khác để điều tra hành vi đánh bạc.

(VTC News) - Cho bạn nhậu ngủ nhờ ở nhà mình, người phụ nữ ngụ tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang bị bạn nhậu khống chế rồi hiếp dâm.

(VTC News) - Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 kẻ trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng do học sinh giỏi lớp 12 cầm đầu.