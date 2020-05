Tài xế taxi đâm chết đồng nghiệp khai gì tại cơ quan điều tra?

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa bàn giao hồ sơ và nghi can Trần Minh Tài (SN 1975, trú phường Nghĩa Phú) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Cụ thể, trong lúc tranh giành khách đi xe, Tài đã dùng dao đâm chết anh Lê Văn Đức (SN 1977, trú phường Nghĩa Trung, cùng là tài xế chung một hãng taxi).

Nghi can Trần Minh Tài tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận: “Tôi với Đức cùng chạy xe cho một hãng taxi trên địa bàn TP Gia Nghĩa, chúng tôi không có mâu thuẫn gì. Vào lúc 9h45 ngày 4/5, tôi với Đức đậu xe trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, hai xe cách nhau 15m. Lúc này, có khách đi xe, khách này không phải khách của tổng đài, nếu tổng đài phát thì Đức sẽ đi trước. Những khách này một bác xe thồ giới thiệu cho tôi, tôi báo giá 250.000 đồng, khách đã đồng ý đi. Sau đó, Đức chạy lại níu kéo khách. Tôi có nói với Đức làm như vậy là không được thì 2 bên xảy ra cãi vã. Đức đòi đánh và lấy đá ném tôi nhưng được các bác xe thồ can.

Trong lúc nóng nảy, tôi lấy dao bước xuống xe đâm Đức. Sau đó, tôi có đuổi anh Đức một đoạn rồi chạy xe về nhà. Lúc đó, tôi không biết Đức bị thương nặng hay nhẹ. Về nhà tôi lo sợ nên chạy lên công an phường trình báo”.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 4/5, Tài và anh Đức lái xe taxi đậu đón khách trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông (phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa). Lúc này, một nhóm hành khách đến hỏi giá xe thì giữa Đức và Tài xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, tài xế Tài đã dùng dao đâm tài xế Đức bị thương nặng và chết ngay sau đó. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên.