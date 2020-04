Nữ giám đốc từ Hà Nội vào Hà Tĩnh lừa đảo chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

Ngày 4/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Ngọc Ánh (SN 1977, ở phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cao Thị Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHT)

Vào tháng 2/2018, Cao Thị Ngọc Ánh thành lập Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Quý Đức (địa chỉ tại tầng 15 Tòa nhà FLC, số 18 đường Phạm Hùng, Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động.

Do việc kinh doanh thua lỗ, công ty dừng hoạt động và cần tiền trả nợ, Ánh liên lạc và gặp Nguyễn Thị Ngọc Lam (SN 1985, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đưa ra thông tin: “Hiện nay, Hàn Quốc đang có chương trình du học D4-6 nông nghiệp, lương khoảng 36 triệu đồng/tháng, chi phí để làm hồ sơ, thủ tục đi hết 150 triệu đồng/người ".

Sau đó, Ánh thông qua Lam và Vũ Thị Hồng (SN 1984, nơi cư trú phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) nhận hồ sơ.

Khoảng tháng 12/1019, thông qua bạn bè, chị Trần Thị H. (ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) biết Hồng đang làm hồ sơ đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc nên liên lạc và gặp Hồng nghe tư vấn.

Ngày 5/12/2019, Hồng tư vấn cho chị H. nghiên cứu theo đơn hàng E8 chi phí 50 triệu đồng, đặt cọc chống trốn 100 triệu đồng và tháng 3/2020 sẽ đi, chị H. đồng ý.

Để đăng ký làm hồ sơ, Hồng yêu cầu chị H. đặt cọc 10 triệu đồng và có biên lai thu tiền. Sau đó, Vũ Thị Hồng tư vấn cho chị H. chuyển sang đơn hàng khác đi sớm hơn 1 tháng so với đơn hàng cũ, chị H. đồng ý chuyển đổi với yêu cầu phải nộp tiếp số tiền 46 triệu đồng.

Ngày 4/1/2020, chị H. đưa 46 triệu đồng đến khách sạn Thai (địa chỉ Thị xã Hồng Lĩnh) nộp cho Nguyễn Thị Ngọc Lam lấy biên lai và ký hợp đồng lao động.

Ngày 10/3/2020, chị H. ra Hà Nội xemvsisa thì Cao Thị Ngọc Ánh nói “hiện tại Đại sứ quán Hàn Quốc đang có người bị sốt nên họ không cho lên xem visa”. Đồng thời, Ánh mở điện thoại cho chị H. xem hình ảnh visa của một số người (thực chất là Ánh thuê người làm giả và chụp lại đưa ra lấy lòng tin của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động).

Với thủ đoạn này, Cao Thị Ngọc Ánh nhận hồ sơ của 26 người ở Hà Tĩnh, Nghệ An và hứa hẹn làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng.

Cuối tháng 3/2020, sau khi nhận đơn phản ánh của người dân, công an vào cuộc điều tra và triệu tập Cao Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Ngọc Lam, và Vũ Thị Hồng về trụ sở làm việc. Quá trình đấu tranh, những kẻ này thừa nhận sai phạm và cúi đầu nhận tội.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

