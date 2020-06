Khởi tố kẻ sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) về hành vi Giết người.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh CTV).

Tại cơ quan điều tra, Phê khai nhận lòng vòng, mất thời gian. Đến nay, vẫn chưa thể khẳng định được động cơ gây án của tên này.

Theo một nguồn tin có thể động cơ Phê giết Đỗ Thị K.H là để giao cấu. Khoảng 19h30 ngày 17/6, Phê cùng 3 thanh niên khác đều ngụ xã An Ninh Tây, huyện Tuy An rủ H. và 1 em nữ khác đi chơi.

Khoảng 23h cùng ngày, Phê nhận chở H. về nhà rồi chở vào khu vực rừng dương gần cầu An Hải (thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông).

Tại đây, thấy H. ngồi bấm điện thoại nên Phê ôm chặt em từ phía sau. Khi H. giãy giụa, bấm điện thoại gọi cho chị ruột kêu cứu thì Phê đe dọa rồi vứt điện thoại đi.

Thấy H. bỏ chạy, Phê lập tức đuổi theo siết cổ làm H. ngất vì ngạt, rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Phê đào hố và chôn H. dưới cát.

Đến sáng 21/6, thi thể H. được tìm thấy.