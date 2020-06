Khởi tố 3 thanh niên dùng dao uy hiếp CSGT lấy xe vi phạm tẩu thoát

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Phạm Văn Dư (21 tuổi), Nguyễn Thành Tâm (32 tuổi) và Nguyễn Phi Sơn (27 tuổi) cùng trú tại khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, để tiếp tục điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Nhóm đối tượng chống đối CSGT. (Ảnh: Tiến Tầm)

Trước đó, rạng sáng 20/5, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Châu Phú (Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang) do Trung tá Giang Văn Tảng làm Tổ trưởng cùng Đại úy Phan Văn Đấu và Đại úy Trần Hiếu Ngọc thực hiện tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 91.

Đến khoảng 4h45 cùng ngày, khi đến ngã tư giao lộ giữa các đường Tôn Đức Thắng - Lê Lợi - Nguyễn Tri Phương - La Thành Thân, tổ công tác phát hiện Phạm Văn Dư chạy xe máy vi phạm lỗi không gương chiếu hậu, bộ phận giảm thanh không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tổ công tác đuổi theo ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra nhưng Dư không chấp hành mà cố tình bỏ chạy. Đến khu vực chợ Châu Long (thuộc tổ 8A, khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ) thì tự ngã xe.

Sau khi đỡ Dư và xe dậy, tổ công tác thông báo lỗi vi phạm cho Dư biết và yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe nhưng Dư không chấp hành và nhờ người đi báo cho Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Phi Sơn biết.

Khi Tâm và Sơn đến, Dư vu khống bị lực lượng CSGT sử dụng gậy ba trắc đánh trúng tay dẫn đến ngã xe bị thương. Mặc dù đã được giải thích, nhưng 3 đối tượng vẫn tiếp tục gây chuyện và ngăn cản không cho tổ công tác xử lý vi phạm đối với Dư.

Khi Sơn lên xe của Dư định chạy đi nhưng bị Đại úy Ngọc ngăn lại. Tâm kêu Sơn “mày lấy đồ cho tao” và kêu dẫn xe của Dư đi. Sơn liền chạy vào trong chợ lấy một cây dao rồi quay lại xông đến định chém Đại úy Đấu và Đại úy Ngọc thì được người dân can ngăn.

Sau đó, Tâm tiếp tục đứng ra ngăn cản tổ công tác để Sơn và Dư lấy xe tẩu thoát.

Được biết, Dư, Tâm và Sơn đều nghiện ma túy, thường gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Tâm từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và Sơn có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

