Hiệp sĩ bị đánh gãy chân vì lấy lại tài sản cho dân: Vì sao chưa khởi tố?

Mới đây, anh Tăng Quốc Quy (40 tuổi, ngụ phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vừa có đơn yêu cầu khởi tố lên cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, liên quan đến vụ việc anh bị đánh gãy chân với tỷ lệ thương tích 17%, nhưng người gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù sự việc xảy ra hơn 8 tháng.

Trong đơn, anh Huy trình bày, khoảng 8h30 ngày 2/9/2019, anh cùng vợ đang đi ăn ở ngã ba Gò Mã phường Đồng Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương thì nghe có người tri hô kẻ cướp xe đạp điện. Anh và vợ quay đầu xe đuổi theo tên cướp và tri hô cho người dân biết, tên cướp hoảng sợ bỏ xe lại nhảy lên xe đồng bọn thoát thân.

Anh Huy bị đánh gãy chân, thương tích 17%.

Sau khi lấy lại được xe đạp điện bị cướp, anh và vợ đưa xe quay lại quán ăn để trả lại cho người dân. Tuy nhiên, trên đường về có một người đàn ông (sau đó xác định tên Hiền) chạy ngang qua say xỉn chửi thề, doạ đánh anh Huy.

Vừa về tới quán ăn, anh Huy bất ngờ bị người đàn ông này dùng gậy đánh ngã xuống xe, sau đó tiếp tục đánh trúng chân anh Huy gãy chân, bất tỉnh.

"Ông ấy còn dặm chân vào tôi mấy cái thì được mọi người can ra, lúc đó có nhiều người xung quanh làm chứng, lúc đó CSGT và Công an phường Đông Hoà cũng có tới lập biên bản gửi lên công an xã", anh Huy trình bày.

Sau khi đến bệnh viện, anh Huy bị xác định đa chấn thương, gãy xương chân nặng phải phẫu thuật nối xương. Công an TP Dĩ An sau đó đưa anh Huy giám định thương tích vơi tỷ lệ 17%, đồng thời lấy lời khai và báo sau 2 tháng sẽ trả lời.

Tuy nhiên sau 2 tháng chờ đợi, anh Huy vẫn chưa thấy trả lời nên đã gọi cho Công an TP Dĩ An thì nhận được thông báo là chưa đủ chứng cứ.

"Đến nay, sau hơn 8 tháng, ông ấy vẫn né tránh không gặp tôi và nói công an không cho gặp. Trong thời gian tôi nằm viện, họ chỉ đến gặp xin lỗi 1 lần, hỗ trợ 5 triệu đồng rồi về. Trong khi phía công an đến nay vẫn chưa khởi tố vụ án”, anh Huy bức xúc nói.

