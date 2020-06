Công an Hà Tĩnh nổ súng, truy đuổi 20km bắt kẻ vận chuyển 5kg ma túy

Vào khoảng 9h30 ngày 4/6, tại trục đường Tây Lĩnh Hồng thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Hương Sơn phát hiện Phan Văn Tuấn (SN 1967, trú xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lái xe máy mang BKS 38X1 – 102.39 có biểu hiện nghi vận nên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Phan Văn Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: HT)

Phát hiện lượng lượng chức năng, Tuấn tăng ga bỏ chạy theo hướng về huyện Vũ Quang.

Trong quá trình tấu thoát, Tuấn lái xe máy chạy với tốc độ cao, lạnh lách đánh võng buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên, trấn áp đối tượng.

Khi chạy được khoảng 20km, đến thị trấn Vũ Quang, Tuấn bị lực lượng công an đón lõng, khống chế, bắt giữ.

Số ma túy Tuấn vận chuyển bị công an thu giữ. (Ảnh: HT)

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 5kg ma túy dạng đá, 1kg ke và 1 bánh heroin được Tuấn giấu trong bao tải phía trước xe.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.