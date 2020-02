Công an Đà Nẵng xử lý 2 Facebooker tung tin thất thiệt về dịch viêm phổi Vũ Hán

Ngày 1/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mời bà Đ.T.Q (trú quận Hải Châu) và bà H.T.L (trú quận Liên Chiểu, cùng TP Đà Nẵng) lên làm việc về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona (nCoV) gây ra.

Ngày 27/1, bà Đ.T.Q sử dụng facebook cá nhân Đ.Q chia sẻ bài viết có nội dung: “Tại Nha Trang đã có rất nhiều người bị nhiễm virus từ khách du lịch Trung Quốc. Bộ Y tế Việt Nam vẫn giấu kín thông tin này”.

Nữ Facebooker đăng thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp nCoV làm việc với công an.

Nội dung trên được bà Đ.T.Q chia sẻ vào fanpage “Hội mua bán nhà và đất tại TP Đà Nẵng” và nhóm “Bất động sản Đà Nẵng”, thu hút gần 200 lượt like và hơn 150 lượt bình luận.

Hai trang hội nhóm trên có hơn 200.000 lượt theo dõi, tương tác mỗi ngày nên thông tin thất thiệt bà Đ.T.Q đăng tải đã lan tỏa nhanh chóng, gây tâm lý hoang mang cho dư luận.

Ngày 23/1, bà H.T.L đăng tải bài viết lên tài khoản facebook cá nhân H.T.L với nội dung: “Đà Nẵng phát hiện 2 ca nhiễm virus corona - Vũ Hán” kèm đường link bài báo “Phát hiện 2 người Trung Quốc ở Vũ Hán nghi bị viêm phổi cấp tại Sân bay Đà Nẵng”.

Mặc dù một tài khoản facebook vào bình luận nội dung bà H.T.L viết là sai sự thật nhưng nữ Facebooker vẫn không chỉnh sửa, để gây ra hiểu nhầm, tạo tâm lý hoang mang cho dư luận.

Công an TP Đà Nẵng lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.Q và H.T.L với mức khung phạt từ 10 đến 15 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, 2 bà Đ.T.Q và H.T.L nhận thức được hành vi sai trái của mình. Họ giải thích xuất phát từ mục đích chia sẻ thông tin nhằm tuyên truyền đến người dân ý thức phòng, chống dịch bệnh, tuy nhiên trong quá trình đăng tải đã không kiểm duyệt nội dung để dẫn đến sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh virus corona trên cả nước.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.Q và bà H.T.L với mức khung phạt từ 10 đến 15 triệu đồng theo Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Hiện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng đã lên danh sách một số facebook đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh virus corona trên địa bàn, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục mời làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.

