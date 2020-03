Bộ trưởng Công an: Xử lý nghiêm tội phạm liên quan phòng chống dịch Covid-19

Chiều 31/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ra công điện gửi thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Theo nội dung công điện, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Ở nước ta, số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng nhanh và có nguy cơ lây nhiễm lan rộng ra cộng đồng.

Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc và vận động nhân dân thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Bộ Công an)

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương chấp hành và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chỉ tổ chức tiếp công dân để giải quyết các mặt công tác công an khi thật sự cấp bách.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhất là xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự và công văn số 45 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Bên cạnh đó, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương tổ chức phân công lực lượng, chia thành các ca kíp cụ thể để duy trì bảo đảm quân số thường trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4. Hạn chế tối đa tiếp xúc, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly của cơ quan y tế.

Công an địa phương tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân, khu phố, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” đã nhập cảnh từ ngày 8/3 nhưng chưa áp dụng cách ly.

Đồng thời lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với người mắc bệnh để phân loại sàng lọc, để kịp thời báo cáo ngay Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp ở địa phương để áp dụng biện pháp cách ly phù hợp (cách ly tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú).

Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM chủ trì, cùng với các đơn vị ở Bộ, nhất là Cục Y tế Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp với ngành Y tế và UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM triển khai mạnh mẽ các biện pháp xử lý triệt để các “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Quán bar Buddha (TP.HCM).

Phối hợp với ngành Y tế lập danh sách những người liên quan đến các hoạt động của Công ty Trường Sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh.

Tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát việc xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, hạn chế dịch bệnh lây lan vào trong nước; thường trực bảo vệ an ninh, trật tự các khu vực cách ly tập trung; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Quân đội, Y tế thực hiện tốt công tác phát hiện, tìm kiếm, giám sát cách ly đối với những người nhiễm, nghi nhiễm dịch Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn lậu, sản xuất hàng giả liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh...

