Bạn có biết: iOS 16 có công cụ sửa ảnh mạnh như Photoshop

Màn hình khóa rực rỡ của iOS 16 chiếm phần lớn sự chú ý tại WWDC 2022, nhưng bên trong phiên bản hệ điều hành di động này còn nhiều thay đổi quan trọng khác. Theo TechRadar, Apple đã đưa vào tính năng chỉnh sửa ảnh nâng cao, trước đây chỉ có trong các ứng dụng chuyên biệt như Photoshop.

Trong iOS 16, để tách chủ thể khỏi bức ảnh, người dùng chỉ cần mở ảnh trong Photos, chạm ngón tay và kéo thả vào ứng dụng khác, chẳng hạn như Tin nhắn. Tính năng này có tên Visual Look Up. Mọi vấn đề phức tạp bên trong của việc tách nền đã được sức mạnh AI xử lý.

Trong iOS 16, người dùng chỉ cần chạm và kéo thả chủ thể ảnh sang ứng dụng khác. (Ảnh: Apple)

Apple không phải là công ty đầu tiên tích hợp thẳng tính năng này vào smartphone. Cách đây khoảng một tháng, tại hội nghị dành cho lập trình viên Google I/O 2022, Google ra mắt công cụ Magic Eraser với khả năng tương tự. Dự kiến các điện thoại Pixel sẽ nhận được bản cập nhật phần mềm vào cuối năm nay.

Vài năm trước, tách chủ thể phức tạp trong một bức ảnh từng là việc dành riêng cho những người sử dụng thành thạo Photoshop. Giờ đây, công cụ Visual Look Up của Apple có thể tự động nhận diện chủ thể khi người dùng nhấn vào bức ảnh, dựa trên các mô hình học máy tiên tiến.

Theo giới thiệu của công ty, để tách chú chó Bull Pháp khỏi nền ảnh, thiết bị sử dụng mô hình và động cơ thần kinh thực hiện 40 tỷ thao tác trong một mili giây. Do đó, Visual Look Up chỉ hỗ trợ từ thế hệ iPhone XS trở đi.

Ngoài ứng dụng Photos, tính năng này cũng sẽ hoạt động trong Quick Look, cho phép bạn nhanh chóng xem trước hình ảnh trong ứng dụng. Ngoài ra, nó còn xuất hiện trong màn hình khóa tùy chỉnh mới của iOS 16, đặt chủ thể ảnh trước đồng hồ, giúp iPhone có giao diện hiện đại hơn.

Hiện tại, tính năng mới bị giới hạn trong việc nhanh chóng cắt và dán chủ thể trong ảnh, nhưng rõ ràng Apple muốn tích hợp thêm các công cụ kiểu Photoshop vào iPhone. iOS 16 có thể chỉ là khởi đầu của cuộc chiến giữa gã khổng lồ xứ Cupertino với Adobe và Google trong lĩnh vực chỉnh sửa ảnh trên di động.

Photoshop và Lightroom là các phần mềm không thể thiếu đối với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và những người có sở thích chỉnh sửa ảnh, nhưng các ông lớn công nghệ khác đã bắt đầu đưa công cụ có tính năng tương đương lên hệ điều hành của họ.

Theo TechRadar, Apple có thể tiếp tục bổ sung những tính năng chỉnh sửa ảnh cao cấp khác, chẳng hạn, cho phép người dùng thay thế bầu trời trong bức ảnh bằng một khung cảnh ấn tượng hơn. Đây là tính năng được Adobe đưa vào Photoshop từ đầu năm 2021. Một số ứng dụng chỉnh sửa ảnh dựa trên sức mạnh AI của máy tính và smartphone cũng có thể làm tương tự.