Bắc Kinh ghi nhận đợt rét dài kỷ lục trong 7 thập kỷ

(VTC News) -

"Kể từ khi nhiệt độ lần đầu giảm xuống dưới 0 độ C vào ngày 11/12, mức nhiệt dưới 0 độ C đã duy trì hơn 300 giờ", Beijing Daily đưa tin về tình hình thời tiết tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Đến chiều ngày 24/12, nhiệt độ ghi nhận tại trạm thời tiết quan sát thời tiết Nanjiao của Bắc Kinh đã tăng lên trên 0 độ C.

Kể từ khi ghi nhận nhiệt độ vào năm 1951, đây là khoảng thời gian dài nhất Bắc Kinh trải qua mức nhiệt dưới 0 độ C. Ngoài ra, thủ đô Trung Quốc cũng đã trải qua 9 ngày liên tiếp nhiệt độ dưới -10 độ C trong thời gian này.

Đợt lạnh mạnh quét qua hầu hết Trung Quốc trong tháng này. (Ảnh: CNN)

Nhiệt độ xuống thấp kéo dài trong nhiều ngày đã khiến hệ thống sưởi ở nhiều tỉnh, thành phố của Bắc Kinh rơi vào tình trạng khủng hoảng. Tại hai thành phố Ưng Thành và Bộc Dương ở tỉnh Hà Nam nguồn năng lượng sưởi ấm cho các cơ quan chính quyền và hành chính tạm thời ngừng hoạt động, để ưu tiên sử dụng cho người dân, với lý do thời tiết "cực kỳ giá rét".

Tại thành phố Tiêu Tác, các nhà cung cấp nhiệt điện đang đối mặt với áp lực bảo đảm nguồn cung khi hệ thống sưởi bị ngừng một phần sau sự cố ở nhà máy điện Vạn Phương hôm 22/12. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vấn đề trên đã được giải quyết.

Bên cạnh hệ thống sưởi ấm, thời tiết lạnh giá ở thủ đô Bắc Kinh cũng gây ra nhiều vấn đề với hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Cơ quan giao thông Bắc Kinh cho biết hàng trăm hành khách đã bị thương trong vụ hai đoàn tàu va chạm do đường ray đóng băng vào tháng qua. Trong đó, có nhiều hành khách bị gãy xương.

Nhiệt độ khắc nghiệt cũng cản trở nỗ lực cứu hộ sau trận động đất chết người trong tháng này ở tỉnh Cam Túc phía tây bắc.

Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, sau đợt nhiệt độ thấp kéo dài, hầu khắp các khu vực trên cả nước Trung Quốc sẽ đón một đợt tăng nhiệt độ ngắn ngày. Dự kiến, ​​từ sau 25/12, nhiệt độ ở khu vực phía Bắc nước này sẽ chuyển từ mức thấp trước đó sang mức bình thường hoặc cao hơn so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, dự kiến 26 - 27/12, một khối không khí lạnh mới sẽ một lần nữa ảnh hưởng đến khu vực miền Trung và Đông Trung Quốc, mang theo gió mạnh và nhiệt độ thấp.

Nền nhiệt sẽ giảm từ 4°C - 8°C ở hầu hết các khu vực, một số nơi giảm hơn 10°C. Nhiệt độ trung bình ở hầu hết khu vực miền Trung và Đông Trung Quốc sẽ thấp hơn từ 1°C - 3°C so với mức trung bình cùng kỳ hàng năm vào cuối tháng 12​.