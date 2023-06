Ba địa phương chi tiêu, mua sắm nhiều nhất cả nước

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước 5 tháng đầu năm ước đạt 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong cơ cấu tăng trưởng chung, hoạt động bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một số thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM có đóng góp đáng kể. Đây đều là những địa phương có nhu cầu tiêu dùng lớn, lượng khách du lịch đến tăng cao tác động lan tỏa đến các hoạt động vận tải, mua sắm, lưu trú, ăn uống...

Hà Nội tăng trưởng hai con số

Tính riêng tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ở Hà Nội ước đạt 62.800 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ở Hà Nội tăng.

Lũy kế 5 tháng qua, chỉ số này đạt 307.600 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm tới 64,1% tỷ trọng khi đạt 197.200 tỷ đồng, tăng 11,2%.

Đặc biệt, doanh thu khách sạn, nhà hàng chiếm 12,5%, đạt 38.400 tỷ đồng và tăng 11,9%, trong khi doanh thu du lịch lữ hành chỉ chiếm 2,3%, đạt 7.200 tỷ đồng nhưng tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Đây là kết quả của lượng khách du lịch quốc tế tăng gấp 7 lần so với 5 tháng đầu năm 2022, cùng sự tăng trưởng 19,3% ở lượng khách nội địa.

Lý giải về những mức tăng trưởng này, Tổng cục Thống kê cho biết tháng 3 vừa qua, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình, hội chợ quảng bá hàng hóa, sản phẩm với mục tiêu thu hút cũng như nâng cao quyền lợi của người dân.

Đến tháng 5, ngành du lịch Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều chương trình kích cầu, phát triển nhóm sản phẩm du lịch mới, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu điểm đến tới du khách. Hệ thống cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn cũng thu hút lượng lớn khách du lịch và người dân đến tham quan, mua sắm.

Doanh thu từ bất động sản ở TP.HCM cải thiện

Tương tự tại TP.HCM, các sở, ban, ngành đã tổ chức nhiều đợt giảm giá, khuyến mãi nhằm kích thích tiêu dùng trong dịp lễ 30/4-1/5, giúp hoạt động mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí trở nên sôi động.

Đáng chú ý, việc một số dự án bất động sản được tháo gỡ về mặt pháp lý phần nào đưa thị trường bất động sản khởi sắc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu trên địa bàn.

Riêng tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 99.100 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và 10,1% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, TP.HCM ghi nhận 458.100 tỷ đồng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm 60,6% cơ cấu, đạt 277.600 tỷ đồng và tăng 9,4%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 41.300 tỷ đồng và tăng 34,8%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 78,7% lên mức 3.800 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhờ các sự kiện phong phú, hấp dẫn, lượng khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng theo tour trong 5 tháng đầu năm lên đến 129.500 lượt, tăng 160 lần cùng kỳ năm trước. Lượng khách trong nước cũng có mức tăng tới 5,1 lần, đạt 301.200 lượt.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính riêng tháng 5 của Đà Nẵng ước đạt 10.400 tỷ đồng, giảm 0,8% so với tháng trước nhưng tăng 17,4% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch và dịch vụ tiêu dùng khác chiếm trên 47% và là động lực chính góp phần thúc đẩy tăng trưởng hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ở Đà Nẵng đạt 50.700 tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 9.400 tỷ đồng, tăng 64,1%. Còn doanh thu du lịch lữ hành đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 318,6% và là một trong những nhóm ngành có mức tăng cao nhất so với cùng kỳ.

(Nguồn: Zing News)