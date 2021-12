AstraZeneca sản xuất vaccine đặc trị chủng Omicron

(VTC News) -

“Cùng với Đại học Oxford, chúng tôi đã thực hiện các bước sơ bộ trong việc sản xuất vaccine biến chủng Omicron. Trong trường hợp cần thiết hãng sẽ công bố các dữ liệu mới”, người phát ngôn của hãng AstraZeneca cho biết.

Tờ Financial Times dẫn lời Sandy Douglas - Trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Oxford, cho hay: “Về nguyên tắc, vaccine dựa trên Adenovirus (chẳng hạn như vaccine do Oxford - AstraZeneca sản xuất), có thể được sử dụng để đáp ứng với bất kỳ biến chủng mới nào nhanh hơn so với những biến chủng trước đây”.

AstraZeneca tham gia cuộc đua sản xuất vaccine chống biến chủng Omicron.(Ảnh: Getty)

Nghiên cứu được thực hiện tại phòng thí nghiệm vào tuần trước cho thấy, loại thuốc kháng thể chống COVID-19 dạng tiêm của hãng AstraZeneca có tên là Evusheld, có khả năng duy trì hoạt động trung hòa đối với biến chủng Omicron.

Các hãng sản xuất vaccine như Pfizer/BioNTech và Moderna cũng cho biết đang chạy đua để phát triển vaccine đặc hiệu với chungr Omicron. Hãng Moderna hy vọng có thể bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng vào đầu năm tới.

Các hãng dược phẩm đang chạy đua để sản xuất vaccine chống lại chủng Omicon khi chủng virus này hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, chủng Omicron đã có mặt ở 89 quốc gia/vùng lãnh thổ. Theo WHO, chủng Omicron lây lan nhanh hơn so với Delta, lây nhiễm cả đối với những người đã tiêm vaccine và đã nhiễm bệnh..