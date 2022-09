Apple ra mắt 4 mẫu iPhone 14, bỏ phiên bản mini

(VTC News) -

Trên sân khấu sự kiện ra mắt loạt thiết bị mới vào rạng sáng 8/9 (theo giờ Việt Nam), Apple mang tới cho mùa mua sắm cuối năm nay 4 mẫu smartphone mới gồm iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro và 14 Pro Max.

Trong đó, iPhone 14 tiếp tục giữ lại thiết kế của iPhone 13 ra mắt năm ngoái, cùng kích thước màn hình 6,1 inch. Thiết bị này vẫn sử dụng chip xử lý A15 Bionic do Apple sản xuất và trang bị trên iPhone 13 Pro, Pro Max cách đây 1 năm.

iPhone 14 Plus là cái tên "vừa lạ vừa quen" khi trở lại sau nhiều năm vắng bóng trong danh sách điện thoại của Apple. Lần cuối người dùng biết tới model Plus là iPhone 8 Plus ra mắt năm 2016. Năm nay, sản pẩm màn hình lớn tới 6,7 inch này là lựa chọn mới để thay thế cho dòng máy iPhone Mini đã không còn phù hợp với thị hiếu của khách hàng hiện đại vì không gian trải nghiệm trên màn hình quá nhỏ.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max thay đổi vùng "tai thỏ".

14 Plus dùng chung chip với iPhone 14 cũng như sở hữu nhiều điểm tương đồng về cấu hình. Tuy nhiên, thiết bị này sở hữu viên pin lớn hơn, được Apple khẳng định mang lại thời lượng pin tốt nhất từng có trong lịch sử iPhone. Một thay đổi nữa của bộ đôi này là cả 2 máy đều không có khay SIM vật lý truyền thống nếu phát hành cho thị trường Mỹ. Thay vào đó, người dùng sẽ kích hoạt thiết bị và sử dụng với eSIM. Đối với các thị trường khác vẫn có khay SIM như thường bởi không phải quốc gia nào cũng áp dụng công nghệ này đối với dịch vụ viễn thông.

Hai thiết bị "tầm trung" sẽ cho đặt trước từ 9/9 và giao hàng từ 16/9 đối với iPhone 14, trong khi iPhone 14 Plus phải đợi tới 7/10 mới có thể đến tay người dùng. Apple niêm yết giá iPhone 14 từ 799 USD (khoảng 18,9 triệu đồng) đối với phiên bản bộ nhớ trong thấp nhất và tăng dần theo dung lượng. Trong khi đó, iPhone 14 Plus đắt hơn 100 USD, khởi điểm từ 899 USD (21,2 triệu đồng).

iPhone 14 và iPhone 14 Plus dùng chip xử lý cũ.

Hai model còn lại được xếp vào phân khúc máy cao cấp gồm iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Bộ đôi thay đổi đôi chút về thiết kế, nhưng điểm dễ nhận ra nhất là "viên thuốc" nay đã thay thế vị trí của "tai thỏ" ở phần trên màn hình, nơi dùng để chứa camera selfies cùng các loại cảm biến tiệm cận, TrueDepth, Face ID... Viên thuốc này có thể thay đổi linh hoạt sang dạng chữ "i" tùy ý người dùng. Như vậy, lần đầu tiên sau 5 năm kể từ iPhone X ra mắt 2017, "tai thỏ" không còn xuất hiện trên một mẫu iPhone. Nhưng cũng nhờ thay đổi này mà màn hình máy có thêm không gian hiển thị so với trước, giảm bớt cản trở trải nghiệm người dùng.

Cả hai sẽ trang bị con chip xử lý mới nhất là A16 Bionic từ Apple cùng màn hình luôn hiển thị (AOD - Always On Display) tương thích với iOS 16 trở đi. Ngoài thay đổi về thiết kế, sản phẩm cũng đánh dấu lần đầu có iPhone với camera 48 MP được tung ra thị trường. Theo Apple, nâng cấp mới giúp tăng cường trải nghiệm chụp hình, quay phim, nâng cao chất lượng hình ảnh cũng như zoom so với những model tiền nhiệm, nhất là trong điều kiện thiếu sáng.

iPhone 14 Pro có giá khởi điểm 999 USD (23,6 triệu đồng) trong khi phiên bản Pro Max rẻ nhất từ 1.099 USD (khoảng 26 triệu đồng), đều mở đặt hàng từ 9/9 và giao sớm nhất vào 16/9.