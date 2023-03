Apple làm phim chiếu rạp

Theo Bloomberg, Apple đã tiếp cận một số hãng phim để hợp tác làm các bộ phim ra mắt năm nay và tương lai. Dù kế hoạch vẫn chưa hoàn thiện, công ty muốn chiếu phim tại hàng nghìn rạp trong ít nhất 1 tháng. Hiện tại, phim của Apple đầu tư chỉ chiếu độc quyền trên dịch vụ streaming của hãng và hạn chế phát hành ngoài rạp.

Apple dự định đầu tư 1 tỷ USD cho các bộ phim chiếu rạp mỗi năm. (Ảnh: Reuters)

Các bộ phim tiềm năng bao gồm "Killers of the Flower Moon” của Martin Scorsese, "Argylle" của Matthew Vaughn, "Napoleon" của Ridley Scott.

Thông tin này giúp cổ phiếu của nhiều hệ thống rạp như AMC, IMAX, Cinemark bật tăng trong phiên giao dịch sớm ngày 23/3.

Trước đó, Amazon – đối thủ của Apple – cũng đưa ra kế hoạch tương tự, đầu tư 1 tỷ USD sản xuất 12 – 15 phim mỗi năm, chỉ chiếu rạp. Amazon đã hoàn tất thương vụ mua lại hãng phim MGM với giá 8,5 tỷ USD năm ngoái.

Shawn Robbins, nhà phân tích trưởng tại Box Office Pro, nhận xét, do thị trường streaming bắt đầu bão hòa, “con lắc” sẽ quay lại điểm cân bằng và xu hướng sắp tới là các công ty streaming sẽ đánh vào rạp chiếu phim. Dù vậy, doanh số vé xem phim vẫn chưa phục hồi về mức trước dịch COVID-19 bất chấp các bộ phim bom tấn như “Avatar: The Way of Water” hay “Creed III”.

Theo dữ liệu từ Comscore, các phòng vé tại Mỹ đem về doanh thu 7,5 tỷ USD năm ngoái, tăng gần 70% so với một năm trước nhưng vẫn thấp hơn 30% mức trước dịch (11 tỷ USD). Tuy nhiên, với việc các “đại gia” như Apple, Amazon đầu tư, thị trường có thể khôi phục nhanh hơn.

Theo nhà phân tích Geetha Ranganathan của Bloomberg, Universal chi khoảng 1 tỷ USD mỗi năm giai đoạn 2018 – 2019 cho phim chiếu rạp, mang về doanh thu phòng vé 1,6 tỷ USD. Như vậy, Apple và Amazon cũng có thể kiếm được số tiền tương tự. Doanh số phòng vé nói chung sẽ tăng hơn 20% so với con số ước tính 8,3 đến 8,5 tỷ USD của năm 2023.

(Nguồn: Vietnamnet)