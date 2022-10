Áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền Quảng Nam-Quảng Ngãi, miền Trung mưa trắng trời

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm hôm nay (15/10), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/10 đến 4h ngày 15/10 có nơi trên 200mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 570mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 382mm, Hội Khách (Quảng Nam) 228mm… Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Miền Trung tiếp tục mưa to, nhiều nơi ngập sâu trong biển nước. (Ảnh minh hoạ)

Lúc 4h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. Dự báo chiều nay, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ 15/10 đến hết 16/10, phía nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Kon Tum mưa to và dông. Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế mưa rất to.

Cụ thể, lượng mưa tích lũ trong 24 giờ tới ở phía nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 100-200mm, có nơi trên 250mm; Đà Nẵng, phía bắc Quảng Nam 50-100mm, có nơi trên 120mm; nam Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Lượng mưa tích lũ từ 24-48h tới ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 20-50mm, có nơi trên 70mm; Đà Nẵng đến Bình Định, Kon Tum 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết thêm, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đang lên nhanh. Mực nước các sông ở Quảng Trị đang lên, các sông ở Quảng Bình có dao động.

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Quảng Nam) khả năng đạt đỉnh ở mức 9,2m, trên báo động (BĐ) 3 là 0,2m, sau xuống. Lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục lên và dao động ở mức cao. Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu (Quảng Nam) tiếp tục lên và dao động trên mức BĐ2, lũ trên sông Hương tiếp tục duy trì ở mức cao, trên sông Vu Gia xuống dần.

Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Từ hôm nay đến ngày 17/10, trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 4-7m, hạ lưu từ 1,5-4m. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Điểm tin thời tiết chi tiết từng vùng, khu vực trong ngày hôm nay

Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi, phía Nam mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Thừa Thiên Huế nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Bắc có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Phia Bắc (từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên phía Bắc mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3, KonTum gió mạnh cấp 4-5. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Khu vực Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Dự báp xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.