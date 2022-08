Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh bị cô lập, có nơi nước ngập sâu 2m

Từ 19h ngày 25/8 đến 7h ngày 26/8, các tỉnh Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 80-120mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tiên Lãng (Hải Phòng) 357mm; Kiến An (Hải Phòng) 181mm; Cẩm Phả (Quảng Ninh) 300mm; Cổ Ngựa (Hải Dương) 177mm; Tam Dương (Vĩnh Phúc) 181mm.