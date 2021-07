Ảnh: Người ra đường không lý do vội vàng quay đầu xe né chốt kiểm soát ở Hà Nội

Trả lời VTC News, Trung tá Trần Anh Tuấn - Phó trưởng Công an phường Thanh Nhàn cho biết: "Thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố và Công an TP Hà Nội, Công an phường Thanh Nhàn phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng để thành lập các chốt kiểm soát. Ngoài chốt lưu động dùng loa phường nhắc nhở, còn có các chốt cứng để kiểm tra các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường địa bàn quả lý. Với các phương tiện đầy đủ giấy tờ chúng tôi mời đi, còn những phương tiện không xuất trình được chúng tôi kiên quyết xử lý".