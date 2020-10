Ảnh: Miền Trung tiếp tục mưa lớn, nhiều vùng chìm trong biển nước

Quảng Bình: Trong ngày 06-09/10/2020, địa phương này có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trên 100mm, có nơi cao hơn như Minh Hóa 742mm, Trường Sơn 618mm, Kiến Giang 468mm. Mực nước tại trạm Đồng Hới vượt mức BĐ III 43cm, trạm Lệ Thủy vượt mức BĐ III 59cm, trạm Kiến Giang vượt mức BĐ III 166cm. Dự báo trong thời gian tới, tại Quảng Bình có mưa to đến rất to.