Trung tá biên phòng ở Quảng Bình hy sinh trên đường đi giúp dân chạy lũ

Sáng 8/10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Ra Mai (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình xác nhận một cán bộ thuộc đơn vị vừa hi sinh trên đường đi giúp dân chạy lũ. Nạn nhân được xác định là trung tá Hồ Ngói (SN 1969, người đồng bào Khùa, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa).

Theo lãnh đạo UBND xã Trọng Hóa cho biết, đêm 7/10 lúc đang cùng đồng đội cắm chốt phòng chống dịch COVID-19 ở lán trại trong rừng Giăng Màn, do trời mưa to, Trung tá Hồ Ngói nhận nhiệm vụ giúp người dân tránh lũ. Trên đường đi trơn trượt, đã bị ngã xe máy, chấn thương nặng và qua đời ngay sau đó.

Sáng 8/10 lãnh đạo Đồn Biên phòng Ra Mai, Đảng ủy và UBND xã Trọng Hóa cùng người dân đã tổ chức tang lễ cho Trung tá Hồ Ngói theo phong tục địa phương.

Nhiều tuyến đường ở huyện Minh Hoá (Quảng Bình) bị nước lũ chia cắt.

Được biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to, nước các sông, suối dâng cao gây ngập lụt, tắc đường tại 23 bản của 6 xã biên giới giáp Lào.

Tại hai xã miền núi Trường Xuân và Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) mưa lớn làm ngập các ngầm tràn, đoạn đường thấp trũng, làm cô lập cục bộ một số vùng dân cư.

Tại huyện vùng cao Minh Hóa, đường từ trung tâm huyện đến các đồn Biên phòng: Cà Xèng, Ra Mai và nhiều xã biên giới cũng bị lũ dâng ngập, gây chia cắt cục bộ.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng có công điện yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó với mưa lũ, cấm người dân qua lại, đánh bắt cá ở khe suối, để bảo đảm an toàn. Đặc biệt, các địa phương phải bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và chủ động di dời người dân đến nơi an toàn tại các nơi ngập lụt sâu và nguy hiểm.

