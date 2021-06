Ấn Độ tự sản xuất hàng không mẫu hạm đầu tiên

(VTC News) -

Hàng không mẫu hạm INS Vikrant ​sẽ được thử nghiệm vào đầu tháng tới. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, con tàu này có thể đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2022.

Chính phủ Ấn Độ gọi tàu sân bay mới là “phương tiện mạnh nhất trên biển”, đồng thời là “tài sản quân sự không thể so sánh được”.

INS Vikrant sẽ vận hành máy bay chiến đấu MiG-29K, trực thăng cảnh báo sớm trên không Ka-31 do Nga chế tạo, trực thăng đa dụng MH-60R do Mỹ chế tạo và trực thăng hạng nhẹ do Ấn Độ sản xuất.

Hàng không mẫu hạm INS Vikrant ​sẽ được thử nghiệm vào đầu tháng 7/2021. (Ảnh: Sina)

Các chuyên gia quân sự cho rằng hàng không mẫu hạm mới sẽ giúp Ấn Độ phát huy sức mạnh tại Ấn Độ Dương, nơi ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng từ Trung Quốc.

Ông Ben Ho, một nhà phân tích về hải quân tại học viện S. Rajaratnam tại Singapore, cho biết hàng không mẫu hạm mới sẽ cung cấp cho New Delhi nhiều lựa chọn hơn để đối phó với “một loạt các kịch bản, bao gồm cả một cuộc khủng hoảng mới với Bắc Kinh”.

“Việc sở hữu một hạm đội hàng không mẫu hạm lớn hơn góp phần tạo nên chiến lược hàng hải mạnh mẽ và tự tin hơn, và điều này có thể là để đáp lại sự xâm nhập của Bắc Kinh vào khu vực chịu ảnh hưởng từ New Delhi ở Ấn Độ Dương”, ông Ho nói.

INS Vikrant là hàng không mẫu hạm thứ hai của Ấn Độ, nhưng là chiếc đầu tiên được sản xuất hoàn toàn trong nước. Con tàu thứ nhất là INS Vikramaditya, một tàu chiến 35 năm tuổi từng phục vụ trong hải quân Nga với tên gọi Đô đốc Gorshkov trước khi được Ấn Độ mua lại.

Trung Quốc có hai hàng không mẫu hạm đã được đưa vào biên chế là tàu Liêu Ninh và tàu Sơn Đông. Việc xây dựng tàu sân bay thứ ba đang được tiến hành. Một số báo cáo tiết lộ tàu mới có thể sẽ được đưa vào hoạt động trong năm nay.