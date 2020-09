Ăn chay có tốt cho sức khỏe?

Theo các chuyên gia, chế độ ăn chay được cân bằng với đầy đủ các chất không có nguy cơ bị suy dinh dưỡng như nhiều người vẫn lầm tưởng. Mặt khác, ăn chay còn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe, giảm nguy cơ mắc một số bệnh.

Bệnh tim mạch

Cholesterol và chất béo bão hòa có nhiều trong thịt mỡ động vật. Vì vậy, người ăn chay ít bị rối loạn lipid hay còn gọi mỡ máu cao. Đây là nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng, nếu giảm lượng cholesterol trong máu xuống 10%, nguy cơ bệnh động mạch vành sẽ giảm xuống 30%.

(Ảnh minh họa: SKĐS)

Giảm nguy cơ béo phì

Nghiên cứu của Hội Y Khoa Anh Quốc (British Medical Association) cho hay người ăn chay thường có trọng lượng cơ thể vừa phải hơn so với những người ăn nhiều thịt, cá. Nguyên nhân do thức ăn từ động vật thường có rất ít chất béo. Ngoài ra, năng lượng do rau, củ, quả cung cấp chỉ đủ dùng cho cơ thể mà không có dư thừa để tích trữ dưới dạng mỡ béo.

Phòng ngừa táo bón

Ăn nhiều trái cây, rau, củ được chứng minh là phòng ngừa được táo bón. Lý do là bởi trong các loại thực phẩm này vốn nhiều chất xơ, có tác dụng giúp đại tiện dễ dàng hơn.

Giảm nguy cơ loãng xương

Thiếu canxi gây ra loãng xương, xương giòn và dễ gay. Tuy nhiên, trong một số nghiên cứu có chỉ ra rằng, những người ăn chay thường ít có nguy cơ bị mất khoáng canxi hơn so với những người không ăn chay.

Giảm nguy cơ ung thư

Ăn nhiều thịt động vật sẽ làm tăng nguy cơ bị một số bệnh ung thư ở người, đặc biệt là ung thư đại tràng. Trong một nghiên cứu của các nhà khoa học với trên 88.000 phụ nữ tuổi từ 34 tới 59 cho thấy là nhóm phụ nữ ăn nhiều thịt đỏ bị ung thư ruột già gấp đôi so với nhóm người chỉ ăn thịt đỏ một lần trong tháng, và tỷ lệ này càng thấp hơn nữa ở những người ăn chay.

Ngoài tác dụng trên, việc ăn chay còn giúp phòng tránh các bệnh về đường tiêu hoá, sỏi thận, tiểu đường…và hỗ trợ giảm cân hiệu quả, mang lại một làn da tươi trẻ, mịn màng, đầy sức sống...

Những lưu ý

Tuy nhiên, để ăn chay hiệu quả, có tác dụng chữa bệnh phải lựa chọn thực phẩm sạch, tươi, ăn thực phẩm toàn phần chưa qua chế biến (ngũ cốc nguyên hạt, rau củ quả ăn cả vỏ..).

Ngoài ra người dân cũng nên ăn đa dạng thực phẩm để đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Dù là ăn chay vẫn phải hạn chế chất béo, chất ngọt, ăn nhạt và hạn chế thức ăn xào rán thì mới có tác dụng chữa bệnh.

Bên cạnh chế độ ăn chay hợp lý thì một tinh thần thoải mái lạc quan yêu đời kết hợp với năng vận động luyện tập thể dục thể thao chính là chìa khóa vàng giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh.