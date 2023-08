Ăn bắp cải tím có tốt không?

(VTC News) -

Bắp cải tím ngày càng được ưa chuộng và thường được chế biến thành nhiều món ngon hàng ngày. Không chỉ vậy, bắp cải tím còn mang đến rất nhiều những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Tăng cường hệ miễn dịch

Bắp cải tím là loại thực phẩm chứa hàm lượng vitamin C dồi dào. Vitamin C là chất oxy hóa, giúp kích thích hoạt động của các tế bào máu, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và tăng cường hệ miễn dịch.

Bắp cải tím là loại rau chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Giảm cân

Nếu có nhu cầu ăn kiêng và giảm cân, bạn nên thường xuyên bổ sung bắp cải tím vào các bữa ăn hàng ngày của mình. Bắp cải tím chứa hàm lượng chất xơ cao, rất ít calo, tạo cảm giác no lâu và tránh ăn quá nhiều.

Ngăn ngừa ung thư

Bắp cải tím chứa nhiều chất chống oxy hóa như anthocyanins và indoles, công dụng hỗ trợ ngăn ngừa bệnh ung thư hiệu quả. Trong đó, chất indoles đóng vai trò quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc ung thư vú ở phụ nữ.

Chữa trị viêm loét dạ dày

Ít ai biết rằng trong bắp cải tím chứa loại axit amin - glutamin hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ dày. Chính vì thế, khi mắc bệnh này, bạn đừng quên bổ sung bắp cải tím vào bữa ăn của mình.

Chống viêm khớp

Theo nhiều chuyên gia, bắp cải tím là thực phẩm không thể thiếu với những bệnh nhân mắc bệnh viêm khớp. Bắp cải tím chứa hàm lượng sulforaphane giúp giảm triệu chứng viêm khớp mãn tính.

Giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương

Bắp cải tím cũng chứa hàm lượng dồi dào các vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin K, canxi, magie, mangan và nhiều loại khoáng chất. Các hoạt chất này hỗ trợ tăng trưởng xương và giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương.

Hỗ trợ quá trình trao đổi chất

Bắp cải tím chứa nhiều vitamin B giúp thúc đẩy sự trao đổi chất và chuyển hóa các chất trong tế bào.

Tốt cho da

Hoạt chất vitamin A và C trong bắp cải tím giúp làn da luôn mềm mại, trẻ trung và tươi sáng. Bên cạnh đó, vitamin C còn có công dụng ngăn chặn sự xuất hiện của các vết nhăn, vết chân chim trên da và mắt.