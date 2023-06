(VTC News) -

Bắp cải là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Bắp cải chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được bắp cải. Dưới đây là những người không nên ăn bắp cải.

Thành phần dinh dưỡng của bắp cải

Website Bệnh viện Đa khoa Vinmec dẫn nguồn Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Hoa Kỳ cho biết, 1 nửa chén bắp cải nấu chín cắt nhỏ (75 gram) chứa:

- 17 calo

- 4 gam carbohydrate (trong đó có chứa 2 gam đường và 1 gam chất xơ)

- 1 gam protein

Ăn nửa chén bắp cải nấu chín sẽ cung cấp 30-35% nhu cầu vitamin C hàng ngày chứa:

- 81,5 microgam vitamin K

- 11 miligam magiê

- 22 microgam folate

Thêm vào đó, lượng vitamin B-6, canxi, kali và thiamin nhưng ít hơn. Ngoài ra, bắp cải có nhiều chất xơ và chứa chất chống oxy hóa mạnh, bao gồm polyphenol và các hợp chất lưu huỳnh. Khi so sánh màu sắc của cải bắp, các chuyên gia nhận thấy rằng loại bắp cải màu đỏ chứa nhiều hợp chất này hơn so với bắp cải màu xanh.

Chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ cơ thể không bị tổn thương do các gốc tự do gây ra. Gốc tự do là các phân tử có số electron lẻ, làm cho chúng không ổn định. Khi các gốc tự do này quá nhiều và hoạt động không ổn định, chúng có thể làm hỏng các tế bào của bạn.

Như bạn có thể thấy trong danh sách trên, bắp cải chứa vitamin B6 và folate, cả hai đều rất cần thiết cho nhiều quá trình quan trọng trong cơ thể, như quá trình chuyển hóa năng lượng và hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Bắp cải đặc biệt chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ chống lại bệnh tim, một số bệnh ung thư và giảm thị lực.

Bắp cải tốt nhưng không phải ai cũng ăn được

Những người không nên ăn bắp cải

Bắp cải rất tốt nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Dưới đây là những người không nên ăn bắp cải.

Người bị bướu cổ

Bài viết trên Báo Sức khỏe & Đời sống chỉ ra, bắp cải là loại rau chứa nhiều dinh dưỡng, trong đó chứa cả goitrin - chất có tác dụng chống ôxy hóa nhưng lại có thể gây bướu cổ. Chính vì vậy, lời khuyên của các chuyên gia y tế là người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ không nên ăn bắp cải vì nếu không sẽ làm tuyến giáp hoặc bướu cổ phù to ra.

Nếu vẫn muốn ăn, nhóm người này chỉ ăn bắp cải số lượng nhỏ, khoảng 2 bữa mỗi tuần là an toàn. Nên ngâm rửa từng lá và thái nhỏ, để khoảng 10-15 phút rồi mới chế biến để goitrin bị phân hủy hết.

Người hệ tiêu hóa kém

Ưu điểm của bắp cải là chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ nhuận tràng, ngừa táo bón... Tuy nhiên người đang tiêu chảy nếu ăn nhiều loại rau này có thể khiến tình trạng thêm trầm trọng, khó điều trị hơn.

Ngoài ra, rau bắp cải dễ sinh khí, có thể gây đầy bụng nếu ăn sống vì vậy những người bị đau dạ dày, hay bị chướng bụng, đầy hơi nên hạn chế ăn bắp cải sống, tốt nhất nên làm chín trước khi ăn.

Người bị bệnh thận

Theo nghiên cứu, bắp cải là loại rau chứa khá nhiều axit oxalic. Khi được tiêu thụ quá nhiều, lượng axit oxalic này có thể kết hợp với các chất dinh dưỡng cần thiết bên trong cơ thể như canxi, mangiê, sắt, kali... tạo thành các muối oxalat.

Oxalat calci có thể lắng đọng ở thận, có thể làm tăng khả năng hình thành sỏi ở thận, gây ra sỏi thận. Vì vậy những người đang bị suy thận nặng, phải chạy thận nhân tạo không nên dùng bắp cải. Người có tiền sử sỏi thận nên hỏi ý kiến bác sĩ về liều lượng ăn bắp cải phù hợp.

Với người khỏe mạnh, khi ăn bắp cải nên cắt nhỏ và nấu kỹ để giảm thiểu lượng axit oxalic trong loại rau này.

Người tạng hàn

Theo Đông y, bắp cải có tính hàn, do vậy những ai yếu người, lạnh tay chân hay gặp các vấn đề liên quan đến phong hàn không nên ăn bắp cải vì sẽ làm bệnh nặng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn ăn bắp cải thì có thể cho thêm một nhánh gừng đập dập và luộc cùng bắp cải sẽ khiến trung hòa bớt tính hàn có trong bắp cải.

Trên đây là "Những người không nên ăn bắp cải". Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa bắp cải nhé.

Thanh Thanh (Tổng hợp)