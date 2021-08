Ấm lòng chủ nhà trọ đồng loạt giảm tiền, hỗ trợ người thuê giữa mùa dịch

(VTC News) -

Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7 đến 6/9, nhiều người là lao động tự do, sinh viên ngụ cư tại các khu nhà trọ chưa kịp trở về quê hương, gặp nhiều khó khăn do không có thu nhập. Do đó, nhiều phường đã kêu gọi các chủ hộ có nhà cho thuê trọ giảm giá thuê nhà, chung tay phòng chống dịch bệnh cùng cộng đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, nhiều chủ nhà ở Hà Nội đồng loạt giảm tiền nhà, tiền dịch vụ để hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với người thuê trong mùa dịch, tạo nên một phong trào ấm áp tình người giữa mùa dịch.

Giảm tiền thuê, hệ thống dịch vụ cho thuê bất động sản đã hỗ trợ đến hàng trăm triệu đồng/tháng.

Anh Phạm Thanh Thoại (31 tuổi) khách thuê nhà tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ, căn nhà trọ anh thuê để ở tại Khương Đình có giá là 4,5 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng chủ nhà đã hỗ trợ anh bằng cách giảm trực tiếp 1 triệu đồng tiền thuê nhà tháng 7 và tháng 8.

Vợ anh Thoại làm việc tại một công ty xuất khẩu lao động, đã nghỉ việc vì dịch bệnh từ đầu năm 2021. Còn anh Thoại phải làm việc online từ tháng 7/2021, thu nhập giảm khoảng 35%. Biết được hoàn cảnh này, chủ nhà quyết định hỗ trợ vợ chồng anh Thoại ở mức cao nhất có thể.

“Ông chủ mặc dù kỹ tính song rất quan tâm đến hoàn cảnh của từng khách thuê nhà. Mỗi người đều được giảm tiền nhà, hỗ trợ tiền dịch vụ theo từng mức sau khi chủ nhà đã tìm hiểu kỹ. Đây quả thực là hành động nhân văn, làm chúng tôi rất cảm kích”, anh Thoại nói.

Chủ khu trọ này cho biết, ông bắt đầu hỗ trợ cho 16 hộ thuê nhà bằng cách miễn phí các khoản dịch vụ như tiền thang máy, tiền vệ sinh, tiền internet…từ tháng 4/2021. Đến khi Hà Nội giãn cách xã hội, nhiều người mất việc, nhiều người phải làm online giảm thu nhập, căn cứ vào hoàn cảnh của từng nhà mà ông cũng đưa ra các mức hỗ trợ khác nhau. Trong đó mức hỗ trợ cao nhất là giảm trực tiếp 1 triệu đồng tiền thuê nhà hàng tháng.

“Dịch bệnh là khó khăn chung của cả nước, tận trong TP.HCM mà người miền Bắc còn vươn tay hỗ trợ nên không có lý do gì mà tôi không hỗ trợ khách thuê nhà trong lúc khó khăn được”, ông chủ chia sẻ.

Vận hành hệ thống cho thuê nhà trọ lên đến khoảng 1.000 phòng trên địa bàn thành phố Hà Nội, anh Hoàng Xuân Nghĩa (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) cho biết, hầu hết những phòng trọ anh quản lý đều đã được hỗ trợ giảm tiền nhà hoặc miễn phí tiền dịch vụ trong lúc giãn cách xã hội.

Anh Nghĩa cho biết, giá phòng cho thuê bên anh khoảng từ 2,5 - 8 triệu đồng. Nhưng trong lúc người thuê khó khăn vì dịch bệnh, anh Nghĩa cùng đồng nghiệp đã cố gắng tính toán để đưa ra mức hỗ trợ 5 - 10 % tiền nhà cho khoảng hơn 80% khách.

“Khoảng 5 - 10% tiền nhà mỗi phòng, mỗi tháng, tính ra chỉ khoảng 200.000 - 500.000 đồng. Có thể có người cho rằng số tiền này không thấm vào đâu. Tuy nhiên số tiền này mà nhân lên với khoảng 1.000 phòng thì đó là một số tiền không nhỏ và đây là cả một sự nỗ lực của hệ thống cho thuê bên mình”, anh Nghĩa nói.

Ở một xóm trọ dành cho người lao động tại ngõ 148 phố Hoàng Ngân (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy), chủ trọ đã giảm 50% tiền thuê phòng cho khách có hoàn cảnh khó khăn. Chủ xóm trọ này cho biết, vì người thuê trọ trong xóm chủ yếu là sinh viên và người lao động phổ thông thu nhập thấp do đó ông đã nhiều lần giảm tiền nhà.

Được biết, xóm trọ này có khoảng 10 phòng trọ, mỗi phòng rộng khoảng 20m2 với giá cho thuê khoảng từ 2 - 3 triệu đồng. “Người thuê nhà chủ yếu là sinh viên và người lao động thu nhập thấp, có trường hợp quá khó khăn tôi đã giảm đến 50% tiền phòng”, chủ xóm trọ nói.