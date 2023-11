8 thực phẩm nên ăn để sống thọ, sống khoẻ hơn

(VTC News) -

Dưới đây là những thực phẩm tốt cho sức khoẻ, giúp kéo dài tuổi thọ được các chuyên gia khuyên nên bổ sung thường xuyên.

Quả hạch

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn một nghiên cứu của Mỹ trên trang Eat This, Not That đã quan sát thấy, nguy cơ mắc các biến cố tim mạch nghiêm trọng giảm đáng kể ở những người ăn chế độ ăn Địa Trung Hải bổ sung các loại hạt so với chế độ ăn giảm chất béo. Nhóm ăn các loại hạt có nguy cơ tử vong thấp hơn 39%.

Các loại hạt rất giàu chất béo không bão hòa (một dạng chất béo lành mạnh), chất xơ, chất chống oxy hóa, một số loại vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giúp kiểm soát cân nặng và có thể giúp kéo dài tuổi thọ.

Nghệ

Nghệ chứa chất curcumin, một hợp chất hoạt tính sinh học có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh.

Viêm mãn tính là yếu tố quan trọng gây ra nhiều bệnh liên quan đến lão hóa và tác dụng chống viêm của curcumin có thể giúp giảm thiểu điều này. Hơn nữa, chất curcumin liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Hoa Kỳ.

Trái cây

Các loại trái cây đầy màu sắc và giàu dinh dưỡng như quả mọng và trái cây họ cam quýt không chỉ làm thỏa mãn cảm giác thèm ngọt, mà còn cung cấp nhiều loại vitamin và chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Cá và thịt trắng

Lựa chọn các nguồn protein nạc như cá và thịt trắng giúp tăng cường cơ bắp và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa và các sản phẩm từ sữa chứa nhiều canxi và các chất dinh dưỡng thiết yếu, góp phần tăng cường sức khỏe của xương. Đây cũng là yếu tố của chế độ ăn uống cân bằng giúp kéo dài tuổi thọ.

Rau

Các loại rau, đặc biệt là rau lá xanh, cung cấp rất nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sức khoẻ của bạn.

Cà chua

Người Sardinia, Italy yêu thích cà chua và sử dụng trong một số món ăn chính của mình. Cà chua chứa lycopene, chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm, giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và đột quỵ.

Cà chua bi là trái cây chứa hàm lượng beta carotene cao được chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ phát triển khối u liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt.

Rượu vang đỏ

Nhiều người sống ở vùng xanh uống rượu vang đỏ hàng ngày như một phần trong chế độ ăn uống lành mạnh của mình, khoảng 2 ly mỗi ngày.

Một số nghiên cứu cho rằng rượu vang có thể kéo dài tuổi thọ nhờ chứa chất chống oxy hóa và hàm lượng polyphenol. Tuy nhiên, với bất kỳ loại rượu nào, uống điều độ là chìa khóa quan trọng và phải tham khảo ý kiến bác sĩ về tình trạng sức khỏe của mình trước khi uống.