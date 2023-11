6 loại thực phẩm giàu kali tốt cho tim mạch giúp sống thọ

(VTC News) -

Kali là khoáng chất quan trọng cần thiết cho cơ thể cho nhiều quá trình khác nhau. Vì cơ thể không thể sản xuất kali nên nó phải được cung cấp qua thực phẩm. Kali giúp giảm huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ.

Đồng thời, kali hỗ trợ cân bằng chất lỏng và đảm bảo các tế bào và hệ thần kinh hoạt động bình thường. Khoáng chất này còn hỗ trợ điều chỉnh các cơn co thắt cơ bắp. Điều này cũng góp phần kéo dài tuổi thọ.

Việc kết hợp thực phẩm giàu kali vào chế độ ăn uống là điều quan trọng. Dưới đây là những thực phẩm giàu kali bạn nên thường xuyên bổ sung.

Những thực phẩm giàu kali

Bí đỏ

Báo Lao động dẫn nguồn trang Eat this not that cho biết, bí đỏ giúp tăng cường sức khỏe cơ bắp và dễ dàng kết hợp trong nhiều công thức nấu ăn. Bí đỏ cung cấp kali cùng các chất dinh dưỡng khác như chất xơ, sắt, magie, selen, vitamin A và C và các hợp chất chống oxy hóa.

Chế biến bí đỏ thành món súp hoặc nướng trong lò với dầu ô liu và các loại thảo mộc như cây xô thơm hoặc hương thảo.

Khoai tây và khoai lang đều có kali

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Phượng - Trưởng khoa Nội A, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, khoai tây trắng là một trong những nguồn thực phẩm giàu kali nhất hiện có.

Một củ khoai tây nướng cỡ vừa còn nguyên vỏ chứa hơn 900mg kali. Khoai tây không chỉ là nguồn kali tuyệt vời mà còn chứa vitamin A, C, B6 và mangan. Một củ khoai lang nguyên vỏ cũng chứa 500mg kali.

Chuối là nguồn kali tuyệt vời

Chuối được biết đến là nguồn cung cấp kali nhiều nhất. Một quả chuối chín cỡ vừa chứa tới 451 mg kali. Loại trái cây thơm ngon này cũng rất giàu magie, vitamin C, chất xơ, vitamin B6 và chất chống oxy hóa.

Cam quýt

Các loại trái cây có múi như cam quýt rất nổi tiếng về hàm lượng vitamin C cao, nhưng chúng cũng là nguồn cung cấp kali dồi dào. Một cốc nước cam cung cấp 496 mg kali. Cam cũng rất giàu folate, thiamine, vitamin A và chất chống oxy hóa.

Cải bó xôi

Loại rau này không chỉ giàu kali mà còn chứa nhiều chất xơ, sắt, vitamin A, C, K và canxi. Bổ sung cải bó xôi vào chế độ ăn uống cũng như tập thể dục thường xuyên giúp tăng lượng cơ bắp cho người trên 50 tuổi.

Để đạt những lợi ích cho sức khỏe, bạn có thể xào rau bó xôi, làm món salad hoặc sinh tố.

Bơ

Chuối và quả bơ cũng rất giàu kali.

Quả bơ giàu kali, cần thiết để bổ sung vào chế độ ăn uống. Loại quả này cũng giàu chất xơ và nhiều chất béo lành mạnh.

Những điều cần lưu ý khi bổ sung kali bằng thực phẩm

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, chế độ ăn giới hạn kali cho phép mỗi ngày cần hàm lượng khoảng 2.000 mg.

Khi bạn ăn thực phẩm giàu kali hay ít kali thì vẫn chỉ nên giới hạn mỗi lần ăn khoảng 100g. Vượt quá hàm lượng này có thể gây dư thừa kali dẫn đến một số hệ lụy không tốt cho sức khỏe.

Việc lựa chọn thực phẩm giàu kali để bổ sung vào chế độ ăn là cần thiết với mọi người, đặc biệt các trường hợp sau càng cần bổ sung thường xuyên:

- Người đang dùng thuốc lợi tiểu thiazid điều trị bệnh cao huyết áp: loại thuốc này làm cho lượng kali trong cơ thể bị giảm xuống.

- Người đang dùng thuốc hạ huyết áp: các loại thuốc ức chế ACE, ức chế beta để điều trị bệnh lý này làm tăng lượng kali trong cơ thể nên nếu chức năng thận suy giảm thì sẽ cần hạn chế lượng kali nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Trên đây là những thực phẩm giàu kali được các chuyên gia khuyên nên bổ sung thường xuyên. Với những người đang bị thiếu kali tốt nhất nên tham khảo bác sĩ về các loại thuốc có ảnh hưởng đến lượng kali của cơ thể và chế độ ăn uống phù hợp để có được lời khuyên tốt nhất.