8 thành tựu lớn của PVN

Ngày 3/9/1975, nghĩa là chỉ hơn 3 tháng sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 224-NQ/TW về việc triển khai thăm dò dầu khí trên cả nước. Ngày 20/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Quyết nghị số 33-QN/QH/K5 thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam.

Căn cứ vào Nghị quyết và Quyết nghị trên, ngày 3/9/1975, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 170/CP về việc thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam. Sự kiện này đã đưa ngành dầu khí bước sang một trang mới, chấm dứt thời kỳ hoạt động của các tổ chức riêng rẽ thuộc Tổng cục Địa chất, Tổng cục Hóa chất...

Có lẽ đây là khoảng thời gian để ra đời một đơn vị cấp Tổng Cục ngắn chưa từng có trong lịch xử xây dựng và phát triển kinh tế đất nước từ sau năm 1975 cho tới nay. Càng đặc biệt hơn nữa khi đó là một ngành khoa học kỹ thuật cao, có nhiều đặc thù.

Cho đến nay, dù đã trải qua nhiều tên gọi và thay đổi mô hình tổ chức như Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam; Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam... thì Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã có những đóng góp vô cùng to lớn đối với sự phát triển kinh tế đất nước và bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển.

Trải qua 45 năm lao động sáng tạo bền bỉ, không lùi bước trước những khó khăn, PVN có tổng doanh thu 374 tỷ USD, nộp ngân sách 105 tỷ USD; đã xây dựng được ngành công nghiệp dầu khí khép kín từ tìm kiếm - thăm dò - khai thác đến tồn trữ, vận chuyển và chế biến sâu.

PVN còn là doanh nghiệp tiên phong hội nhập quốc tế và đã thu được kết quả tích cực trong khai thác dầu ở Nga, Algeria…

Từ vị trí là người học việc, người làm thuê, đến nay, PVN đã cơ bản làm chủ được tất cả công nghệ tiên tiến nhất trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến.

Giàn công nghệ trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhắc đến PVN là nhắc đến 8 thành tựu lớn nổi bật sau:

PVN đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, công nghiệp khí, điện và dịch vụ dầu khí. Từ chỗ không có dầu khí, đến nay công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí đã xác định được trữ lượng dầu khí của các phát hiện tới trên 1,4 tỉ tấn quy dầu và đã nghiên cứu đánh giá tiềm năng còn lại của Việt Nam là 1,6 - 2,8 tỉ tấn quy dầu, đủ khả năng cân đối bền vững cho hoạt động khai thác, bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước trong những thập niên tới.

Hoàn chỉnh hoạt động theo mô hình tập đoàn, thực hiện thành công tái cơ cấu doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi; hoàn thiện hệ thống chính trị đồng bộ trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, luôn ở trong Top đầu những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào ngân sách Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. Tổng doanh thu đạt trên 374 tỉ USD, nộp ngân sách Nhà nước trên 105 tỉ USD.

Tiên phong trong hợp tác, hội nhập quốc tế, tích cực tìm kiếm, mở rộng đầu tư ra nước ngoài; nâng cao uy tín và thương hiệu Petrovietnam.

Xây dựng được đội ngũ những người làm dầu khí hùng hậu, với số lượng lao động hiện có gần 60 nghìn người có trình độ cao, đủ khả năng làm chủ các hoạt động dầu khí ở trong và ngoài nước. Trong đó, trên 5.500 người có trình độ trên đại học; trên 25.000 người có trình độ đại học và cao đẳng; trên 25.000 công nhân lành nghề, đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam trong hiện tại cũng như tương lai.

Phát huy và thực hiện hiệu quả vai trò là “đầu tàu” kinh tế của đất nước. Từ kết quả triển khai các công trình dầu khí thời gian qua, Tập đoàn đã trở thành nòng cốt, là hạt nhân trong việc hình thành các khu công nghiệp tập trung tại: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hiệp Phước (Đồng Nai), Khu Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Dung Quất (Quảng Ngãi), Vũng Áng (Hà Tĩnh), Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền và biên giới quốc gia trên biển. Nơi nào có hoạt động dầu khí, có giàn khoan đặt chân, ở đó chủ quyền quốc gia được khẳng định.

Luôn chú trọng tới công tác an sinh xã hội. Đây cũng là một yêu cầu bức thiết của quá trình phát triển nhanh và bền vững của toàn xã hội. Mỗi người lao động Dầu khí đều tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, chung tay với cộng đồng, làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, đồng bào miền núi, biên giới, hải đảo và các gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn. Liên tục trong 10 năm gần đây đã đóng góp gần 5.000 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù phải đối phó với cuộc "khủng hoảng kép" là đại dịch COVID-19 và giá dầu xuống cực thấp nhưng PVN vẫn bình tĩnh, chủ động và tự tin đối phó. Vì vậy đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và nửa năm 2020, nộp ngân sách 38.000 tỷ đồng.

Và một tin rất vui là chính trong những ngày khó khăn này, PVN đã tìm ra mỏ khí Kèn Bầu có trữ lượng lớn ở lỗ 144, nằm bờ biển tỉnh Thừa Thiên - Huế có hơn 60km. Việc phát hiện mỏ khí Kèn Bầu sẽ có ý nghĩa cực kỳ to lớn cho việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cũng là nguồn thu lớn cho quốc gia trong nhiều năm, đồng thời, đưa sự phát triển của PVN lên một tầm cao mới.