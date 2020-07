8 dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày

No sớm: No sớm là triệu chứng cảnh báo bệnh ung thư dạ dày đang tiến triển đến giai đoạn muộn. Tình trạng này xảy ra khi cơ bụng của bạn không còn đủ khả năng để đẩy thức ăn qua ruột do dạ dày đã mất dần đi chức năng hoạt động.