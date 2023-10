7 món ăn sáng tốt cho sức khoẻ giúp bạn sống lâu, khoẻ mạnh

(VTC News) -

Bữa sáng khởi động quá trình trao đổi chất, giúp đốt cháy calo cả ngày. Bữa ăn đầu tiên này cũng cung cấp cho bạn năng lượng cần thiết để hoàn thành công việc và tăng sự tập trung tại công ty hoặc trường học.

Vì thế mà bữa sáng được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Dưới đây là 7 món ăn sáng lành mạnh, giúp bạn khoẻ mạnh và kéo dài tuổi thọ.

Trứng

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthshots cho biết, trứng ngon, lành và dễ nấu. Hơn thế nữa, trứng cũng rất linh hoạt trong các công thức nấu ăn. Bạn có thể ăn một quả trứng luộc vào buổi sáng hoặc làm món trứng tráng và ăn kèm với bánh mì nướng.

Bột yến mạch

Lựa chọn ăn sáng bằng bột yến mạch không bao giờ là lỗi thời vì nó dễ làm và tốt cho sức khỏe. Bột yến mạch là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ như sắt, vitamin B, mangan, magiê, kẽm và selen.

Salad rau củ

Salad cho bữa sáng đang là xu hướng hiện nay vì nhiều lý do khác nhau. Sự kết hợp của rau xanh và các loại củ cung cấp nhiều vitamin thiết yếu, chất béo lành mạnh, protein, chất xơ chất lượng, do đó salad rau củ là món ăn sáng thích hợp để kéo dài tuổi thọ.

Cá hồi

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Eat This Not That cho biết, mặc dù hầu hết các loại cá thường ít có trong thực phẩm ăn sáng nhưng cá hồi là một trong những nguồn protein lành mạnh nhất mà bạn nên đưa vào bữa ăn này.

Ngoài protein, cá hồi còn chứa chất béo omega-3 thiết yếu có lợi cho não bộ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, omega-3 đối tốt cho trí não của trẻ em và lượng omega-3 mà người mẹ hấp thụ trong thời kỳ mang thai có thể có lợi cho sự phát triển trí tuệ của trẻ.

Chế độ ăn thiếu omega-3 có thể liên quan đến sự suy giảm hiệu suất nhận thức. Cả nhà có thể thưởng thức cá hồi xông khói với bánh mì trong bữa sáng.

Cá hồi và salad rau củ là thực đơn lành mạnh cho bữa sáng

Hạt lanh

Đây là nguồn cung cấp chất béo omega-3 từ thực vật và chứa một số lợi ích giống như chất béo lành mạnh có trong cá hồi.

Nghiên cứu được thực hiện trên chuột của Đại học Liên bang Rio de Janeiro Brazil cho thấy, chuột mẹ ăn hạt lanh có thể thúc đẩy tác dụng bảo vệ thần kinh và trí nhớ không gian ở chuột con.

Mặc dù các loại omega-3 có trong cá có thể có tác dụng mạnh hơn các dạng có trong nguồn thực vật, nhưng tất cả các dạng omega-3 đều có lợi cho não. Gợi ý cho bữa sáng là thêm hạt lanh xay hoặc nghiền vào bột yến mạch, sinh tố hoặc bánh nướng.

Hạt bí

Dù tất cả các loại hạt đều chứa chất béo không bão hòa lành mạnh, nhưng các chất dinh dưỡng có trong hạt bí ngô nói riêng tốt cho não.

Hạt bí ngô chứa chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ các tế bào của cơ thể và não khỏi hư hại. Ngoài ra, những hạt này cũng chứa các khoáng chất có liên quan đến sức khỏe của não.

Kẽm có trong hạt bí ngô và tham gia vào hàng trăm hệ thống và phản ứng trong cơ thể, bao gồm cả hệ thần kinh. Thiếu hụt kẽm có thể liên quan đến một số tình trạng thần kinh và bệnh não. Bạn có thể kết hợp hạt bí ngô vào bột yến mạch buổi sáng, sữa chua.

Trái cây

Bạn có thể bắt đầu ngày mới với trái cây. Rất nhiều món bạn có thể làm với các loại trái cây, ví dụ như salad trái cây hoặc sinh tố. Để có bữa sáng cân bằng, bạn thậm chí có thể kết hợp nó với các loại thực phẩm giàu protein hoặc chất xơ khác.

Trên đây là những món ăn sáng lành mạnh tốt cho sức khoẻ. Các chuyên gia cho biết, bữa sáng lành mạnh sẽ cung cấp đủ dinh dưỡng giúp bạn sảng khoái cả một ngày.