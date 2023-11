(VTC News) -

Như các thành phần khoáng chất khác, kali là một phần không thể thiếu đối với sức khỏe của con người. Lựa chọn được những thực phẩm giàu kali để đưa vào thực đơn ăn uống mỗi ngày là một cách để mang đến sự khỏe mạnh cho cơ thể. Dưới đây là 6 loại thực phẩm giàu kali tốt cho tim không thể bỏ qua trong bữa ăn hàng ngày.

Những thực phẩm giàu kali

Ức gà

Báo Lao động dẫn nguồn trang Eat this not that cho biết, 85 gram ức gà chứa 357 miligam kali, khoảng 8% giá trị hàng ngày kali cần cung cấp cho cơ thể. Hơn nữa, thịt ức gà mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng khi chứa ít chất béo, cung cấp nhiều protein, selen, phốt pho, vitamin B6 và niacin.

Thịt bò

Thịt bò chứa nhiều kali. Đồng thời, loại thịt này là nguồn cung cấp protein và sắt, giúp bạn duy trì sức khỏe cơ bắp.

Cá hồi

Cá hồi là loại thực phẩm chứa nhiều protein, chất béo lành mạnh (axit béo omega-3) và vitamin B. Đồng thời, cá hồi cũng là nguồn cung cấp kali.

Kali trong cá hồi giúp tăng cường sức khỏe cơ bắp. Còn các axit béo omega-3 trong cá hồi có tác dụng giúp cơ xương khỏe hơn và tăng tổng hợp protein cho cơ.

Ngoài những thực phẩm này, chúng ta có thể bổ sung kali từ đậu thận, nước cam, chuối, sữa chua, sữa.

Củ cải

Củ cải là nguồn cung cấp kali lý tưởng cho cơ thể. Trong 150g củ cải đường được nấu chín cung cấp cho cơ thể 518mg kali (tương đương 11% tổng lượng kali cơ thể cần/ngày). Thực phẩm này còn là nguồn folate dồi dào, rất cần cho quá trình tổng hợp và sửa chữa của DNA.

Ức gà và củ cải là hai thực phẩm rất giàu kali

Khoai tây

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Medicalnewstoday.com cho biết, khoai tây là nguồn cung cấp kali tuyệt vời. Khoai tây nướng vẫn còn nguyên vỏ là lựa chọn tốt nhất vì khoai tây có nhiều kali trong vỏ.

Một củ khoai tây nướng cả vỏ chứa 941 mg kali. Khoai tây chiên thường thiếu chất dinh dưỡng và chứa thêm chất béo từ dầu và quá trình chiên, làm cho chúng trở thành lựa chọn ít lành mạnh hơn. Khoai tây chiên cũng chứa lượng natri cao, có thể làm mất tác dụng của kali.

Khoai lang

Một củ khoai lang nướng còn nguyên vỏ chứa 542 mg kali.

Để có lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe, một người nên ăn khoai lang nướng hoặc nướng trong lò vi sóng không thêm đường. Tốt nhất là bạn nên tránh những loại khoai lang đóng hộp mà các nhà sản xuất đã đóng gói dưới dạng siro.

Khi bổ sung kali bằng thực phẩm cần lưu ý

Tổ chức Thận Mỹ cho biết, chế độ ăn giới hạn kali cho phép mỗi ngày cần hàm lượng khoảng 2.000 mg. Khi bạn ăn thực phẩm giàu kali hay ít kali thì vẫn chỉ nên giới hạn mỗi lần ăn khoảng 100g. Vượt quá hàm lượng này có thể gây dư thừa kali dẫn đến một số hệ lụy không tốt cho sức khỏe.

Việc lựa chọn thực phẩm giàu kali để bổ sung vào chế độ ăn là cần thiết với mọi người, đặc biệt các trường hợp sau càng cần bổ sung thường xuyên:

- Người đang dùng thuốc lợi tiểu thiazid điều trị bệnh cao huyết áp: loại thuốc này làm cho lượng kali trong cơ thể bị giảm xuống.

- Người đang dùng thuốc hạ huyết áp: các loại thuốc ức chế ACE, ức chế beta để điều trị bệnh lý này làm tăng lượng kali trong cơ thể nên nếu chức năng thận suy giảm thì sẽ cần hạn chế lượng kali nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Trên đây là những loại thực phẩm giàu kali được các chuyên gia khuyên nên bổ sung vào chế độ ăn giúp cơ thể không bị thiếu kali trong thời gian dài. Những người đang bị thiếu kali tốt nhất nên tham khảo bác sĩ về các loại thuốc có ảnh hưởng đến lượng kali của cơ thể và chế độ ăn uống phù hợp để có được lời khuyên tốt nhất.