58 người dương tính với ma túy trong quán bar The Light ở Bắc Giang

(VTC News) -

Tối 12/7, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 58 người dương tính với chất ma túy tại quán bar The Light ở Bắc Giang.

Trước đó, khoảng 22h15 ngày 9/7, Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra quán Bar The Light tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 289 người đang tụ tập, nhảy nhót. Nhiều người trong số này có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy và bắt quả tang 6 người tàng trữ trái phép chất cấm.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán bar The Light tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Toàn bộ những người trong quán được được về trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Giang) để làm rõ. Qua test nhanh phát hiện 58 người có kết quả dương tính với ma túy.

Sau 2 ngày phân loại, Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ 8 người, trong đó 6 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra, làm rõ những tình tiết liên quan và chờ kết luận giám định để tiến hành các biện pháp tố tụng tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Quán bar The Light vừa khai trương ngày 2/7 và tối 9/7, cơ sở này mời một nữ DJ người Ukraine đến để chơi nhạc.