Đột kích quán cà phê ở Bắc Giang, phát hiện 72 thanh niên dương tính với ma túy

(VTC News) -

Chiều 3/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang giao cho các phòng chức năng và công an huyện Việt Yên hoàn tất hồ sơ xử lý 72 thanh niên dương tính với ma túy tại cơ sở kinh doanh cà phê, nước giải khát, âm nhạc Bin Coffee DJ ở tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Cơ sở kinh doanh cà phê, nước giải khát, âm nhạc Bin Coffee DJ ở tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. (Ảnh CA Bắc Giang).

Trước đó, khoảng 0h 55 cùng ngày, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Việt Yên kiểm tra cơ sở kinh doanh cà phê, nước giải khát, âm nhạc (Bin coffee DJ), ở tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) do Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1998 quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, có 144 người đang uống bia, nước giải khát, nghe nhạc và nhảy. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 72 thanh niên dương tính với ma túy.

Hiện Công an huyện Việt Yên và các phòng chức năng đang làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan đến vụ việc.