54 golfer tham dự VGA Junior Tour Final Leg

(VTC News) -

Hôm nay (08/12), các vận động viên có mặt tại sân The Dàlat At 1200 Country Club & Private Estate để check in và tập luyện trước thềm Chặng cuối cùng của Hệ thống giải Hệ đấu Trẻ Quốc gia (VGA Junior Tour Final Leg).

Đây là mùa thứ 6 của VGA Junior Tour, nơi quy tụ những gương mặt nổi bật như Đoàn Uy - Quán quân VGA Junior Tour 1st Leg, Nguyễn Đức Sơn - Quán quân VGA Junior Tour 4th Leg, Võ Tá Hoàng Nguyên - Quán quân bảng U9 VGA Junior Tour 4th Leg hay Nguyễn Kim Phương Anh - Á quân bảng U18 Nữ VGA Junior 3rd Leg, giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài kịch tính và hấp dẫn.

VGA Junior Tour Final Leg sẽ diễn ra ngày mai 9/12. (Ảnh: BTC)

Khởi động VGA Junior Tour 1st Leg với ngôi vị Quán quân, Đoàn Uy tiếp tục đồng hành tại các chặng đua tiếp theo của Hệ thống giải đấu golf Trẻ Quốc gia. Về nhì tại VGA Junior Tour 2nd, 4th Leg và hạng 3 5th Leg, màn thể hiện của Đoàn Uy sẽ được trông đợi ở chặng đua cuối cùng.

Nguyễn Kim Phương Anh là nữ vận động viên trẻ đầy tiềm năng của golf Việt. Cô cũng là đấu thủ quen thuộc trong các chặng đấu của Hệ thống giải Trẻ Việt Nam. Luôn nằm trong top đầu của bảng U18 Nữ và đạt danh hiệu Á quân Chặng 3 VGA Junior Tour, golfer này được kỳ vọng sẽ giành chức vô địch ở chặng cuối.

Nhắc đến thế hệ vận động viên trẻ tiềm năng thì không thể không nhắc tên Nguyễn Đức Sơn - một anh tài của nền golf Việt. Không chỉ đạt ngôi vị quán quân ở Chặng 4 VGA Junior Tour, tuyển thủ sinh năm 2007 còn giành được không ít huy chương và cúp vô địch ở nhiều giải đấu trong nước cũng như quốc tế.

Võ Tá Hoàng Nguyên là cái tên không còn xa lạ đối với nền golf trẻ nói chung và các chặng đua VGA Junior Tour trong năm 2023 nói riêng. VĐV sinh năm 2014 đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào ở độ tuổi của mình như Á quân bảng U9 VJO 2023; Á quân bảng U9 VGA Junior Tour 5th Leg; Quán quân bảng U9 VGA Junior Tour 4th Leg; Á quân bảng U9 VGA Junior Tour 3rd Leg, Top 4 bảng U9 VGA Junior Tour 2nd Leg, giải ba bảng U9 VGA Junior Tour 1st Leg.

Ngày thi đấu đầu tiên của giải sẽ gồm 2 vòng, trong đó tại vòng 1, các tuyển thủ sẽ xuất phát lúc 6h30 theo thể thức shotgun. Vòng 2 gồm bảng U18 Nam, U18 Nữ và U15 Nam, trong đó các flight đầu tiên tại hố 1 và hố 10 sẽ xuất phát lúc 12h20.