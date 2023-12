Golfer Brazil vô địch Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023

Như dự đoán, cuộc đua vô địch Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023 đã diễn ra căng thẳng và kịch tính trong ngày thứ ba vòng thi đấu chính thức.

Joakim Haeggman và Andrew Marshall, hai golfer đứng T3 sau hai ngày đầu bỗng nhiên sa sút và tụt nhanh trên BXH, trong khi Scott Hend thể hiện phong độ đánh kinh ngạc khi giành tới 8 birdie để vươn lên tốp đầu. Ricardo Gonzalez cũng vươn lên mạnh mẽ với 5 birdie và chỉ 1 bogey, khiến cuộc đua trở nên nóng bỏng, bởi Michael Campbell, nhà vô địch US Open 2005, cũng kiếm được 2 birdie.

Mặc dù vậy, tất cả đều không thể tạo ra bất ngờ trước một Adilson Da Silva quá xuất sắc. Golfer Brazil duy trì phong độ cao để dẫn đầu hai ngày đầu tiên, tiếp tục chơi bùng nổ trong ngày chung kết và đăng quang xứng đáng. Suốt buổi sáng thứ Bảy (2/12), không một lần huyền thoại 51 tuổi ngoái lại phía sau. Có thời điểm ông dính bogey, song bù lại ngay lập tức bằng các hố ghi điểm birdie liên tiếp (hố 10, 11, 12).

Từ điểm -7 khi bắt đầu, Da Silva nâng lên -9 và duy trì khoảng cách không thể lấp đầy với phần còn lại. Cuối cùng, với cú birdie thứ 5 ở hố 17 và điểm par ở hố 18, ông cán đích với điểm -10, trở thành nhà vô địch giải golf huyền thoại, giành giải thưởng với số tiền 93.500 USD. Đứng thứ hai là Hend (-7) trong khi Gonzalez và Campbell đứng T3 với (-6).

Ở tuổi 51, Da Silva là golfer huyền thoại của Brazil. Ông chơi và giành các giải thưởng nghiệp dư kể từ năm 17 tuổi, trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 22. Cho đến nay, sau 29 năm chơi trên European Seinor Tour và Sunshine Tour, golfer người Brazil đã giành vô số chiến thắng. Tuy nhiên dấu ấn lớn nhất, cũng là sự kiện khiến toàn thế giới nhớ đến cái tên Da Silva, chính là việc ông được chọn để phát quả bóng mở màn Olympic 2016. Đó là một khoảnh khắc lịch sử, đánh dấu sự trở lại của môn golf ở Thế vận hội sau 112 năm.

Bây giờ tại Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023, một mốc son khác được tạo nên trong sự nghiệp của Da Silva. Ông trở thành người chiến thắng ở giải đấu nằm trong khuôn khổ Legends Tour lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Ở giải thưởng Best Amateur, không có bất ngờ nào xảy ra. Lê Chúc An đã giành chiến thắng với 109 điểm, trong khi người về nhì là Nguyễn Viết Gia Hân với 102 điểm còn Nguyễn Anh Minh đứng vị trí T11 với 88 điểm. Lê Chúc An cũng chiến thắng giải Team Alliance, cùng với Emanuele Canonica và Simon Khan.