Đặt sân golf và vé thể thao giải trí trên ứng dụng Vietbank Digital

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) triển khai hai tính năng mới là "Đặt sân Golf" và "Thể thao - Giải trí" trên ứng dụng Vietbank Digital.

Tính năng “Đặt sân golf” trên ứng dụng Vietbank Digital cho phép khách hàng lựa chọn hệ thống gần 100 sân golf đẹp, nổi tiếng nhất Việt Nam như Kings Island, Legend Hill, Sky Lake Golf & Resort, Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Nam Hội An, FLC Quảng Bình, Laguna Lang Co Golf Course, Sea Links Golf & Country Club, Long Thanh Golf Resort…

Bất cứ lúc nào, khách hàng chỉ cần vào ứng dụng Vietbank Digital sẽ dễ dàng tìm thấy thông tin sân golf, các khung giờ chơi còn trống của các sân trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, tính năng “Đặt sân golf” cũng sẽ dựa trên vị trí của người dùng để đưa ra gợi ý về các sân golf gần nhất, giúp cho việc đặt sân nhanh chóng và đơn giản.

Thông tin sân, số lỗ, mức giá ở mỗi teetime được hiển thị rõ ràng trên ứng dụng, giúp khách hàng xác nhận được đầy đủ thông tin trước khi tiến hành đặt chỗ và dễ dàng thanh toán phí đặt chỗ trên ứng dụng Vietbank Digital. Ứng dụng Vietbank Digital cũng thường xuyên triển khai nhiều ưu đãi nhằm mang lại trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp nhất tới các golfer.

Tính năng "Thể thao - Giải trí" hỗ trợ khách hàng dễ dàng đặt mua vé các sự kiện, hoạt động thể thao, giải trí và thanh toán trực tiếp trên ứng dụng Vietbank Digital chỉ với vài thao tác đơn giản.

Tính năng này cho phép khách hàng đặt mua các loại vé giải trí tại các tổ hợp vui chơi, vé xem bóng đá, vé tham gia các giải chạy marathon... trong phạm vi cả nước. Theo đó, với tiện ích “Đặt vé bóng đá”, khách hàng chỉ cần sử dụng ứng dụng Vietbank Digital là có thể lựa chọn ngay các trận đấu, số lượng vé và chỗ ngồi yêu thích. Sau khi tiến hành đặt vé và thanh toán thành công, vé điện tử sẽ gửi về email khách hàng.

Khi đến sân vận động, chỉ cần quét QR để vào cổng một cách tiện lợi và nhanh chóng. Ngoài ra, khách hàng của Vietbank Digital cũng có thể mua vé vào các khu trò chơi và các điểm tham quan du lịch nổi tiếng để thỏa thích trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh và khám phá những nét văn hóa độc đáo, mới lạ của các vùng miền Việt Nam.

Tính năng “Mua vé chạy giải” liên tục được cập nhật các giải chạy marathon giúp khách hàng dễ dàng đăng ký và tham gia các hoạt động rèn luyện sức khỏe, chinh phục thử thách bản thân.

Ngoài hai tính năng mới trên, ứng dụng Vietbank Digital còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu phục vụ cuộc sống hàng ngày như: thanh toán các loại cước phí sinh hoạt (điện, nước, internet, học phí…), đặt vé máy bay, vé tàu, vé xem phim, đặt phòng khách sạn, đặt hoa, tặng quà, gọi taxi, giao hàng, mua sắm VnShop, QR Pay…

Bên cạnh đó, khách hàng có thể quản lý tài khoản tiền gửi, vay vốn, gửi tiết kiệm và thẻ tín dụng trong cùng một ứng dụng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính minh bạch trong việc quản lý tài chính cá nhân. Ứng dụng Vietbank Digital còn cung cấp dịch vụ tiết kiệm trực tuyến với lãi suất ưu đãi hơn so với thực hiện tại quầy, giúp khách hàng tăng cường khả năng tích lũy và tạo dựng mục tiêu tài chính.

Hiện Vietbank triển khai thành công phương thức xác thực điện tử (eKYC), giúp khách hàng cá nhân dù bất kể ở đâu cũng dễ dàng mở tài khoản thanh toán Vietbank chỉ cần 2 phút qua 5 bước mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng Vietbank Digital.

Tải hoặc cập nhật ứng dụng Vietbank Digital trên App Store hoặc Google Play để khám phá ngay các tính năng mới với nhiều tiện ích đặc quyền. Mọi thắc mắc, khách hàng có thể liên hệ các điểm giao dịch của Vietbank trên toàn quốc hoặc thông qua hotline 1800.1122 hoặc truy cập website www.vietbank.com.vn.