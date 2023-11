5 thói quen ăn sáng huỷ hoại sức khoẻ nhiều người vẫn mắc phải

(VTC News) -

Bữa sáng khởi động quá trình trao đổi chất, giúp đốt cháy calo, nó cũng cung cấp năng lượng cần để hoàn thành công việc. Đó là một trong những lý do tại sao bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.

Đương nhiên, bạn không bao giờ nên nhịn bữa sáng dù bận rộn thế nào. Tuy nhiên, bữa sáng cũng có những “đại kỵ” hại sức khỏe chẳng kém gì nhịn ăn mà bạn cần tránh sau đây:

Ăn quá nhiều đường

Theo trang Eat This Not That, bắt đầu ngày mới với nhiều đường bổ sung và không có chất dinh dưỡng nào khác là một trong những thói quen ăn sáng gây hại cho sức khỏe. Bạn nên hạn chế những món ăn sáng nhiều đường.

Không ăn trái cây và rau củ

Bữa sáng là bữa ăn đầu tiên trong ngày. Đây có thể là cơ hội để ăn một ít trái cây và rau củ bởi hầu hết mọi người không đạt được mục tiêu ăn tối thiểu 5 khẩu phần trái cây và rau quả mỗi ngày.

Đáp ứng mục tiêu này rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể bởi giúp giảm nguy cơ ung thư, tiểu đường, bệnh tim, bệnh thận và thậm chí cả chứng mất trí nhớ.

Kết hợp cháo trắng + dưa chua

Dưa chua và đồ ăn vặt là những thực phẩm không tốt cho bữa sáng

Sự kết hợp này vào bữa sáng cảm giác rất dễ ăn. Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng của cháo trắng đơn lẻ, chủ yếu là chất bột đường tinh chế, thiếu chất đạm, vitamin, chất xơ…

Ngoài ra, cháo có chỉ số đường huyết cao, không có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn, đặc biệt không thân thiện với bệnh nhân tiểu đường.

Quan trọng hơn, dưa chua là thực phẩm chứa nhiều muối, là điều cấm kỵ đối với bệnh nhân cao huyết áp.

Nếu quy trình ngâm chua không đạt tiêu chuẩn, hàm lượng nitrit sẽ dễ dàng vượt quá tiêu chuẩn, khi vào cơ thể nitrit sẽ chuyển hóa thành nitrosamine, tiêu thụ lâu dài tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư, chẳng hạn như ung thư dạ dày.

Ăn sáng với các đồ ăn vặt

VietNamNet dẫn nguồn trang QQ cho biết, nhiều người hay mua dự trữ một số loại đồ ăn nhẹ dạng chế biến sẵn như bánh quy, bim bim, chocolate để tiện ăn sáng. Nếu khi đói có thể sử dụng các loại thực phẩm này, tuy nhiên dùng đồ ăn vặt để thay thế bữa sáng là không khoa học. Đồ ăn nhẹ chủ yếu là thực phẩm thô, không có lợi cho tiêu hóa và hấp thụ.

Các loại đồ ăn vặt rất ít chất dinh dưỡng, chủ yếu là carbohydrate và chất béo, thiếu nghiêm trọng protein, vitamin và khoáng chất, đồng thời dễ dàng thu nạp nhiều axit béo chuyển hóa.

Ngoài ra những thực phẩm này không khiến bạn có cảm giác no, ăn nhiều có thể dẫn đến dư thừa năng lượng không cần thiết nhưng lại thiếu chất dinh dưỡng, dẫn đến cơ thể suy giảm thể lực và dễ mắc bệnh.

Bỏ qua protein

Một bữa sáng đầy đủ protein mang lại nhiều lợi ích hơn cho cơ bắp và kiểm soát cảm giác thèm ăn vào cuối ngày.

Tuy nhiên, chúng ta không nên chọn những thực phẩm chứa protein từ những thực phẩm chế biến sẵn như thịt xông khói hay xúc xích.

Chúng ta nên chọn các loại thịt nạc tốt hơn cho tim, như bơ hạt, thịt gà tây, pho mát, sữa chua kiểu Hy Lạp hoặc sữa (sữa gầy và sữa 1% có ít chất béo nhất là lựa chọn tốt nhất).

Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng là một trong những điều tồi tệ bạn có thể làm trong ngày của mình. Bắt đầu ngày mới với bữa sáng cân bằng, giàu protein sẽ giúp bạn cảm thấy no, hài lòng và tràn đầy năng lượng cho cả ngày.

Tuy nhiên, một số người bỏ bữa sáng rồi phải đợi quá lâu để ăn trưa. Họ cảm thấy quá đói, sau đó, ăn quá nhiều hoặc lựa chọn thực phẩm không tốt cho sức khỏe.

Ăn sáng đúng cách để đảm bảo dinh dưỡng

Một bữa ăn sáng cân bằng có thể làm giảm những rủi ro đó và cung cấp năng lượng cho cơ thể để có một ngày tuyệt vời. Ăn sáng đúng cách, không chỉ cả ngày tràn đầy năng lượng, mà còn đảm bảo sức khỏe con người trong dài hạn.

- Một bữa ăn sáng đủ chất dinh dưỡng gồm tỷ lệ lượng carbohydrate chiếm khoảng 60%, protein chiếm 10 - 14%, chất béo khoảng 25 - 30% trong tổng năng lượng cung cấp cho cơ thể trong ngày.

- Lựa chọn các món ăn nóng như phở, bún, hủ tiếu, cháo, súp có tác dụng làm nóng cơ thể, giúp các mạch máu dễ lưu thông hơn. Có thể ăn bún cá, bún gà, phở các loại... để bổ sung năng lượng, lựa chọn cho bữa sáng.

- Sử dụng các món ăn từ các loại ngũ cốc khô như bánh mì, cháo, bột yến mạch, bánh bao... giúp dễ tiêu hóa và giàu chất xơ.

- Đồ nếp cũng là lựa chọn tốt cho bữa sáng. Một gói xôi xéo chứa chất đạm, chất béo và chứa khá nhiều năng lượng từ tinh bột.

- Thực phẩm giàu protein là trứng, sữa, các loại đậu và sản phẩm từ đậu, các loại thịt. Các loại hạt như ngô, hạnh nhân, óc chó… cung cấp lượng axit béo omega - 3 rất tốt cho sức khỏe.

- Ăn sáng vào khung giờ từ 7 - 8 giờ để đạt hiệu quả tiêu hóa sẽ ở mức tốt nhất.