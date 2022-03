5 lý do khiến bạn đau bụng sau khi ăn

(VTC News) -

Trong hầu hết các trường hợp, dạ dày réo lên và đau khi một người đói cồn cào. Hiện tượng đau bụng này là bình thường và biến mất sau khi ăn xong. Nhưng với một số người, nó hoàn toàn ngược lại. Bụng của họ bắt đầu đau sau khi ăn. Đôi khi đau bụng sau khi ăn một bữa đầy đủ là bình thường, thế nhưng nó sẽ trở thành một vấn đề đáng quan tâm chỉ khi điều đó xuất hiện hàng ngày.

Đau dạ dày dữ dội và thường xuyên có thể là dấu hiệu của một mối lo ngại tiềm ẩn về sức khỏe và có thể cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Dưới đây là năm lý do khiến dạ dày của bạn có thể bị đau sau khi ăn.

Ăn quá nhiều

Lý do phổ biến nhất của cơn đau dạ dày sau bữa ăn là do ăn quá nhiều. Khi bạn ăn quá nhiều thức ăn, dạ dày của bạn có thể bắt đầu đau. Đó là bởi vì trung bình dạ dày của chúng ta chỉ có thể chứa khoảng 1 hoặc 2 chén thức ăn, khi bạn ăn nhiều hơn nó sẽ mở rộng để tạo không gian cho thức ăn thêm. Điều này dẫn đến khó chịu và đau dạ dày.

Ăn quá nhanh

Một lý do chung khác dẫn đến đau dạ dày là do ăn quá nhanh. Khi bạn nuốt thức ăn quá nhanh, bạn sẽ nuốt thêm cả không khí. Khi thức ăn thừa đến dạ dày của bạn, nó sẽ gây ra đầy hơi. Điều đó càng làm cho bụng bạn trông to và khiến bạn có cảm giác khó chịu. Hơn nữa, việc ăn quá nhanh cũng có thể ngăn cơ thể bạn hấp thụ chất dinh dưỡng.

Khó tiêu

Uống quá nhiều cà phê, rượu, thức ăn cay và citric, có thể dẫn đến chứng khó tiêu. Điều đó có nghĩa là những thực phẩm này có thể khiến cơ thể bạn khó tiêu hóa thức ăn và biến nó thành glucose.

Kết quả là, bạn cảm thấy đầy hơi và buồn nôn. Một số người thậm chí có thể gặp phải vấn đề khó tiêu do một số tình trạng sức khỏe tiềm ẩn như hội chứng đau vùng thượng vị (EPS) và hội chứng đau sau ăn (PDS).

Sỏi

Sỏi mật là những chất lắng đọng nhỏ, cứng, giống như tinh thể được hình thành trong túi mật hoặc ống dẫn. Các tinh thể có thể bắt đầu lắng đọng do có quá nhiều cholesterol trong mật, hoạt động bất thường của túi mật hoặc do các nguyên nhân khác.

Những viên sỏi mật này có thể gây đau sau khi dùng bữa, đặc biệt nếu thức ăn của bạn có nhiều chất béo. Đau túi mật cũng có thể dẫn đến viêm và có thể cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Không dung nạp thực phẩm

Co thắt dạ dày, tiêu chảy và nôn mửa cũng là những dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn không dung nạp thức ăn.

Không dung nạp thức ăn là tình trạng sức khỏe mà cơ thể không thể tiêu hóa một số thành phần từ thức ăn. Vì vậy, khi tiêu thụ những thực phẩm như vậy, cơ thể sẽ tạo ra phản ứng, gây ra một loạt các vấn đề liên quan đến dạ dày. Đây là một tình trạng y tế nghiêm trọng và cần được chăm sóc y tế thích hợp.