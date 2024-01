5 loại rau tốt cho sức khoẻ bạn nên ăn hàng ngày

(VTC News) -

Dưới đây là những loại rau giàu dinh dưỡng có thể ăn thường xuyên, giúp tăng cường sức khỏe và phòng bệnh.

Rau bồ công anh

Báo Thanh Niên dẫn nguồn The Nutrition Twins - hội đồng chuyên gia y tế trang Eat This, Not That! Eat This, Not That cho biết, một trong những lý do khiến những loại rau xanh này có tác dụng mạnh mẽ là chúng giúp tăng lưu lượng mật, phá vỡ chất béo.

Chúng còn giúp tiêu hóa dễ dàng và hỗ trợ gan, bảo vệ gan và giúp gan lọc các hóa chất có khả năng gây hại ra khỏi thực phẩm của bạn.

Thêm vào đó, loại rau này giàu lutein và zeaxanthin hỗ trợ sức khỏe của mắt, trong khi hàm lượng vitamin C và K giúp thúc đẩy xương khỏe mạnh. Đó không phải là tất cả những gì những loại rau xanh có lá này có thể làm được.

The Nutrition Twin cho biết thêm: “Một trong những phẩm chất đặc biệt của loại rau này là chúng nguồn cung cấp dồi dào prebiotics thân thiện với đường ruột, nhờ có inulin.

Chúng tăng cường sản xuất vi khuẩn bifidobacteria 'tốt' trong ruột, giúp tăng cường chức năng miễn dịch và thậm chí có thể giúp ngăn ngừa ung thư".

Cải thìa (Bok choy)

Cải thìa (còn gọi là cải chíp, cải bẹ trắng, bạch giới tử) là loại rau thuộc họ cải, có nghĩa là nó cùng họ với bông cải xanh, cải Brussels và bắp cải.

"Các loại rau họ cải làm giảm nguy cơ ung thư và chứa các chất dinh dưỡng chống lại chất gây ung thư như vitamin C, E, beta-carotene, folate và selen, được chứng minh là làm chậm sự phát triển của khối u", theo The Nutrition Twins.

Ngoài việc chứa nhiều vitamin và khoáng chất xây dựng xương như canxi, sắt, phốt pho, magiê và vitamin K, cải thìa còn giàu quercetin - loại flavonoid liên quan đến việc giảm viêm và bảo vệ chống lại các bệnh mạn tính.

Để có bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, The Nutrition Twins khuyên bạn nên cắt nhỏ phần lá xanh này và thêm chúng vào món xào.

Xà lách

Báo VnExpress dẫn lời bác sĩ Nguyễn Trần Như Thủy - Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, cơ sở 3 cho biết, trong 100 g xà lách chỉ chứa 15 calo, rất ít đường và năng lượng, nhưng lại giàu chất xơ, tốt cho tiêu hóa nên phù hợp với các chế độ ăn giảm cân.

100 g rau xà lách cung cấp lượng vitamin A gấp hai lần nhu cầu vitamin mà cơ thể cần, là thực phẩm tốt giúp sáng mắt, chống quáng gà cận thị. Vitamin C, K, magie và folic trong xà lách tốt cho xương, hệ thần kinh và não bộ.

Rau xà lách có thể sử dụng ăn kèm các món cuốn, ăn sống, nấu hoặc ăn nhúng lẩu.

Loại rau tốt cho sức khoẻ bạn nên ăn hàng ngày.

Củ cải

Củ cải là loại thực phẩm có hàm lượng nitrat cao - đây là thành phần rất tốt đối với huyết áp. Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn có thành phần chất xơ cao và các loại dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Củ cải được sử dụng như một loại thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày.

Có nhiều cách chế biến củ cải như: xào, nướng hay bào củ cải thành các sợi hoặc lát mỏng và ăn cùng bánh mì sandwich. Như vậy, củ cải sẽ giúp các bà nội trợ trả lời câu hỏi ăn rau gì tốt cho sức khỏe.

Rau mầm

Các loại rau trưởng thành được sử dụng nhiều với hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, một số loại rau có thể sử dụng ngay khi còn nhỏ như các loại rau trưởng thành khác. Chúng được gọi là rau mầm.

Rau mầm cũng có hàm lượng dưỡng chất rất cao. Các loại rau mầm thuộc họ rau rải có nhiều dưỡng chất như vitamin C và E hơn các loại cây trưởng thành mà chúng ta vẫn thường sử dụng. Do đó, rau mầm là loại rau tốt cho sức khỏe mà các bà nội trợ nên lựa chọn.

Tùy vào từng loại khác nhau, rau mầm có hương vị từ cay nồng đến thơm hoặc mát dịu. Rau mầm thường được dùng để ăn sống bằng cách thêm vào bánh mì sandwich và salad, hoặc cũng có thể dùng để trang trí cho các món súp.

Trên đây là 5 loại rau tốt cho sức khoẻ bạn nên ăn hàng ngày. Hãy thường xuyên bổ sung những loại rau này vào chế độ ăn uống hàng ngày nhé.