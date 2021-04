4 vai phản diện nổi tiếng nhất Hollywood, có trường hợp lấn át cả nam chính

Vai chính luôn là tâm điểm của một bộ phim. Vậy sẽ ra sao nếu nhân vật phản diện cũng được yêu mến không kém? Biên kịch xây dựng tuyến nhân vật này có gì thú vị mà có thể khiến khán giả phải “phát cuồng”?

Joker (Heath Ledger) - The Dark Knight

The Dark Knight là phần phim tiếp theo của Batman Begins, kể về thành phố Gotham bị đảo lộn do hàng loạt vụ giết người xảy ra mà không tìm ra hung thủ. Kẻ đứng sau tất cả âm mưu đen tối này là Joker (Heath Ledger). Hắn được các băng đảng trong thành phố thuê để trừ khử Người Dơi.

Joker được xem là tượng đài phản diện. Nhân vật tên hề điên loạn, giết người không gớm tay này tạo ra sự hấp dẫn khó tả bởi trí thông minh tuyệt đỉnh, sự quái gở, khác người pha lẫn sự dí dỏm và vô cùng quyến rũ. Hắn luôn kích thích con người bộc lộ bản chất thật sự của họ trong những giây cuối cùng.

Loki (Tom Hiddleston) trong loạt phim MCU

Bên cạnh những siêu anh hùng khác của Vũ trụ Điện Ảnh Marvel (Marvel Cinematic Universe - MCU), nhân vật phản diện Loki là cái tên đặc biệt nổi trội, thậm chí có lúc lấn lướt độ nổi tiếng người anh trai của mình - Thor.

Vậy tại sao nhân vật này lại được yêu thích nhiều đến như vậy? Đầu tiên, nhân vật này vừa có sự tinh ranh, lừa lọc, có tham vọng, có chiều sâu nội tâm nhưng không kém phần hóm hỉnh, thông minh. Thứ hai, xuất thân có phần thiệt thòi, thiếu thốn tình yêu thương từ chính người cha nuôi Odin. Lý do cuối cùng không kém phần quan trọng, đó là sự duyên dáng trong lối diễn xuất và độ hợp vai của Tom Hiddleston đã giúp Loki trở thành cái tên yêu thích của hàng triệu người hâm mộ MCU trên toàn thế giới.

Draco Malfoy (Tom Felton) trong loạt phim Harry Potter

Hành trình chống lại thế lực hắc ám của Harry Potter cùng những người bạn đã trở thành tuổi thơ của hàng triệu trẻ em trên thế giới. Trong câu chuyện đó, ngoài “chúa tể hắc ám” Voldemort, không thể không kể đến nhân vật phản diện Draco Malfoy.

Được nuôi dạy từ bé về lòng kiêu hãnh của dòng tộc Malfoy, Draco Malfoy luôn tự hào về dòng máu “phù thủy thuần chủng” và được gia đình kỳ vọng rất nhiều. Đó là lý do vì sao cậu ghen tị với Harry - người nhận được mọi sự ngưỡng mộ mà Draco muốn có. Bỏ qua những tính xấu, cậu cũng là một phù thủy tài năng, thành tích học tập cực tốt, đặc biệt ở bộ môn Độc dược. Ngoài ra, ngoại hình điển trai, đúng chuẩn “crush đời đầu” của mọi cô gái của nam diễn viên Tom Felton đã giúp nhân vật này được yêu mến nhiều đến vậy.

Baron Zemo (Daniel Brühl) – The Falcon and The Winter Soldier

The Falcon and The Winter Soldier là câu chuyện về bộ đôi Falcon (Sam Wilson) và Bucky Barnes. 6 tháng sau khi nhân loại được hồi sinh trong Avengers: Endgame, cả hai phải tham gia vào những nhiệm vụ bí mật để chống lại Helmut Zemo - nhân vật phản diện đã từng xuất hiện trong phim Captain America: Civil War (2016).

Không phải ngẫu nhiên fan Marvel phát cuồng vì gã tội phạm nguy hiểm này. Hắn dám đánh bom cả Liên Hợp Quốc và gây ra nội chiến siêu anh hùng. Bất ngờ là, Zemo chẳng hề có siêu sức mạnh hay năng lực thần thánh, tất cả những gì hắn có để phục vụ cho tội ác chỉ gói gọn trong 2 từ "giàu" và "ngầu".

Nhiều fan chia sẻ, họ thích Zemo vì hắn có lý tưởng và mục tiêu rõ ràng. Ngoài ra, nhân vật này cũng là bậc thầy chơi đùa tâm lý người đối diện, là người hiếm hoi giữ được cái đầu lạnh trong mọi trường hợp.