Sao 'Ở nhà một mình': Tuổi trẻ ăn chơi trác táng, đổi đời nhờ cô gái gốc Việt

Ra mắt năm 1990, Ở nhà một mình được khán giả đón nhận tích cực, gặt hái thành công về doanh thu và trở thành phim Giáng sinh kinh điển. Vai diễn Kevin McCallister đã giúp Macaulay Culkin, khi đó 10 tuổi, vụt sáng thành ngôi sao ở Hollywood.

Macaulay Culkin trong Ở nhà một mình.

Thành công của bộ phim cũng giúp cậu bé 10 tuổi trở thành sao nhí đầu tiên có mức cát-xê triệu USD với vai Thomas trong My Girl năm 1991. Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn ở nhiều tác phẩm tiêu biểu khác như The Good Son (1993), The Nutcracker (1993), Getting Evan with Dad (1994), Richie Rich (1995)…

Cuộc sống trải hoa hồng nhưng danh tiếng, tiền tài đến quá sớm cộng với cú sốc từ vụ ly hôn của bố mẹ đã biến Macaulay Culkin từ một diễn viên triển vọng thành “kẻ thất bại” của Hollywood. Trong tuổi dậy thì, Macaulay đã bắt đầu lao vào các cuộc tình chóng vánh, qua đêm trong khách sạn với bạn gái hơn tuổi…

Từ diễn viên nhí nổi tiếng, Macaulay Culkin trượt dốc không phanh vì tuổi trẻ ăn chơi trác táng.

Sao nhí đình đám thân tàn ma dại vì chơi bời, nghiện ngập

Năm 1997, nam diễn viên kết hôn với nữ diễn viên Rachel Miner. Cặp đôi kết thúc chóng vánh sau hai năm chung sống vì bất đồng quan điểm. Trong khi Rachel muốn tập trung xây dựng gia đình, Macaulay Culkin lại nung nấu ý tưởng nối lại nghiệp diễn xuất.

Macaulay Culkin bên Rachel Miner.

Sau đó, Macaulay Culkin hẹn hò với nữ diễn viên Mila Kunis. Cả hai bên nhau 9 năm (từ 2002-2011) nhưng không tính đến chuyện kết hôn. Sau khi đường ai nấy đi, Mila Kunis trở thành “thiên nga đen” quyến rũ nhất nhì Hollywood, Macaulay tiếp tục trượt dốc, sa đà vào ma túy như một cái xác không hồn.

Macaulay Culkin và Mila Kunis một thời.

Trong thời gian hẹn hò Mila Kunis, Macaulay liên tục dính vào lùm xùm sử dụng chất cấm. Năm 2004, anh bị cảnh sát bắt quả tang mang theo chất gây nghiện. Theo đó, nam diễn viên phải nộp phạt 4.000 USD (gần 93 triệu đồng) và vào trung tâm cai nghiện, hưởng án treo 3 năm. Năm 2012, National Enquirer cáo buộc nam diễn viên tiêu 6.000 USD (khoảng 139 triệu đồng) mỗi tháng cho thuốc gây nghiện.

Macaulay Culkin chìm đắm trong chất gây nghiện.

Đời tư bê bối khiến sự nghiệp của Macaulay tuột dốc không phanh. Nam diễn viên thường xuyên bị bắt gặp với bộ dạng hốc hác, tiều tụy, râu tóc bù xù, quần áo cũ kỹ, bẩn thỉu, trông chẳng khác nào người vô gia cư.

Hình ảnh tiều tụy gây sốc của nam diễn viên.

Làm lại cuộc đời khi gặp nữ minh tinh gốc Việt

Sau những ngày tháng đen tối của cuộc đời, Macaulay Culkin tìm lại được động lực cho cuộc sống nhờ gặp Brenda Song - nữ diễn viên nổi tiếng trong series The suite Life on Deck. Tháng 7/2017, ngôi sao Ở nhà một mình trở thành tâm điểm chú ý khi công khai hẹn hò với mỹ nhân sinh năm 1988.

Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2017.

Brenda Song là ngôi sao gốc Á nổi tiếng từ những bộ phim của Disney. Bố cô là người dân tộc Mông, còn mẹ là người Mỹ gốc Thái Lan. Từ ngôi sao nhí của Disney, Brenda Song vươn lên thành diễn viên thực thụ. Cô từng xuất hiện trong bộ phim Social Network bên cạnh các ngôi sao Jesse Eisenberg, Andrew Garfield và Justin Timberlake.

Nhờ tình yêu của Brenda, cuộc đời Macaulay Culkin bước sang trang mới. Anh hoàn toàn lột xác về diện mạo, không còn gầy gò, hốc hác mà hồng hào, khỏe mạnh hơn. Nam diễn viên cũng tích cực cai nghiện, tìm kiếm cơ hội quay lại màn ảnh nhỏ.

Cuộc sống của Macaulay Culkin thay đổi hoàn toàn, tươi sáng và hạnh phúc hơn kể từ khi ở bên Brenda Song.

Trả lời The Guardians, nam diễn viên cho biết: "Tôi có uống rượu và hút thuốc, tuyệt đối không động vào chất gây nghiện".

Không chỉ làm lại cuộc đời, Macaulay Culkin còn vừa lên chức cha ở tuổi 41. Theo People, vào ngày 5/4 vừa qua, Brenda Song đã hạ sinh con trai đầu lòng cho Macaulay tại Los Angeles, Mỹ. Bé trai nặng khoảng 3kg, được cặp đôi đặt tên là Dakota, trùng tên với người chị gái đã qua đời của Macaulay Culkin. Chia sẻ với báo giới, ngôi sao Ở nhà một mình và bạn gái cho hay: "Chúng tôi rất hạnh phúc sau khi có con".

Macaulay Culkin và Brenda Song vừa đón con đầu lòng.

Sắp tới, Macaulay Culkin sẽ tái ngộ khán giả trong phần 10 của loạt phim kinh dị American Horror Story. Trong phim, anh đóng cùng các ngôi sao nổi tiếng như Sarah Paulson, Kathy Bates, Billie Lourd, Evan Peters và Lily Rabe.